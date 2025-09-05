Дочь Майкла Джексона жестко раскритиковала байопик своего отца

Пэрис Джексон дала понять, что не имеет никакого отношения к предстоящему биографическому фильму о своем отце Майкле Джексоне. «ИнтерМедиа» напоминает, что байопик, названный просто «Майкл», должен выйти в апреле 2026 года. Режиссёром фильма стал Антуан Фукуа, а роль короля поп-музыки исполняет его племянник Джаафар Джексон.

3 сентября 2025 года Колман Доминго, который играет отца Майкла, Джо Джексона, дал интервью изданию People и упомянул, что дети Майкла, Пэрис и Принс Джексон, «горячо поддерживают» проект. В тот же день в соцсетях Пэрис публично осудила заявления Доминго.

Не говорите людям, что я была «полезна» на съёмках фильма, в котором у меня было 0% участия, лол, это так странно, - заявила девушка. - Я прочитала один из первых вариантов сценария и сделала замечания о том, что было нечестно или что меня не устраивало, и когда они не обратили на это внимания, я продолжила жить своей жизнью. Не мои обезьянки, не мой цирк. Да благословит вас Бог и да поможет вам Бог.

Пэрис также назвала будущую картину «голливудской фантазией» на тему жизни своего отца:

Фильм потакает очень определённой части фандома моего отца, и они будут этим очень довольны… суть этих биографических фильмов в том, что… это Голливуд. Это фэнтези, это не реально, но вам это преподносят как реальность. Много приукрашено… повествование контролируется. Много неточностей и откровенной лжи. И, в конце концов, меня это не устраивает. Я не люблю нечестность. Я высказалась, меня не услышали, я отвалила. Вот и всё. Вам понравится этот чёртов фильм, так что просто идите и смотрите его, наслаждайтесь, делайте что угодно. Только не вмешивайте меня.

По словам Джексон, она пару раз встречалась с Колманом Доминго, но эти встречи были «чертовски короткими» и не конструктивными.

В январе сообщалось, что производство фильма столкнулось с серьёзными трудностями, и его третью часть пришлось переснять целиком: там, как утверждается, показаны обвинения в сексуальном насилии, которые наследники певца запретили драматизировать.

В "Майкле", помимо Джафара Джексона и Колмана Доминго, также снимется Майлз Теллер в роли менеджера Джона Бранки, Кэт Грэм в роли Дайаны Росс, Кендрик Сэмпсон в роль Куинси Джонса и другие.

В мае сообщалось, что фильм может быть разделён на две части, однако на данный момент это не было подтверждено. Трейлер пока не выходил.