Актеры сериала «Москва слезам не верит» поделились деталями кастинга

Первые актерские пробы в новый сериал Жоры Крыжовникова состоялись еще в 2021 году, выяснил спецкор НСН, пообщавшись с актерами проекта.

© Постер

Жора Крыжовников и Ольга Долматовская долго пребывали в поиске актрис на главные роли в процессе работы над сериалом «Москва слезам не верит. Все только начинается», но некоторые артисты сразу получили предложение воплотить конкретных персонажей, выяснил специальный корреспондент НСН.

Проект, созданный по мотивам фильма Владимира Меньшова, расскажет историю трех девушек, которые переезжают в Москву в начале нулевых. Спустя 20 лет судьба вновь предоставит им шанс на счастья. Премьера первой серии состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 4 сентября, в дальнейшем эпизоды будут выходить раз в неделю.

Главных героинь в первых четырех сериях сыграют Тина Стойилкович, Мария Камова (Маш Милаш) и Анастасия Талызина. Повзрослевших персонажей воплотят Валерия Астапова, Юлия Топольницкая и Марина Александрова.

Американский актер и блогер Дэниэл Барнс исполнит в проекте роль иностранного бизнесмена, который приезжает в Москву в поисках русской жены. Сам он родился в штате Индиана (США) в Москву переехал в 2012 году после обучения на театральном отделении Университета Батлера. В столице России Барнс поступил в ГИТИС на факультет актерского мастерства, а после выпуска начал работать в театре имени М.Н. Ермоловой. По его словам, впервые он посмотрел фильм Владимира Меньшова, еще будучи американским студентом.

«Все знают этот фильм в США, ведь он получил "Оскар" в 1981 году, я смотрел его в институте. В нашем сериале будет свой сюжет. Я играю Билла, это приезжий бизнесмен, который ищет себе русскую жену. Первый раз пробовался на роль в 2021 году. Были общие пробы, чтобы понять, как мы смотримся. В процессе работы над ролью сначала читаешь сценарий, понимаешь, что хочешь сделать. Потом приезжаешь и разговариваешь с режиссерами. Вы вместе создаете план, как будете действовать, и все равно какие-то новые вещи появляются на площадке, во время съемок», - заявил он.

Еще одного главного мужского персонажа в сериале сыграет Андрей Максимов, известный по ролям во множестве сериалов, включая «Слово пацана. Кровь на асфальте». В начале развития сюжета его герой – ролевик, который занимается косплеем. Как отметил артист, он тоже сразу получил приглашение на роль.

«В моем случае режиссеры достаточно быстро решили, что этого персонажа буду играть я, сразу получил приглашение на роль. Затем пробы проходили в несколько этапов. Мы очень долго искали мою партнершу, на роль Маши рассматривали разных актрис – были студентки театральных институтов, также большие актрисы и звезды. Потом искали Машу во взрослом возрасте. Процесс проб и кастингов был долгим. «Москва слезам не верит» - выдающееся кино. Фильм выдержал проверку временем, спустя годы по-прежнему интересен, актуален. Через сюжетную арку главной героини Меньшову удалось передать всю гамму человеческих страстей, которые есть у каждого. С взрослением меняется жизнь героини, но не желание быть любимой и любить. В нашем фильме основной посыл тоже в том, что в любой момент своей жизни ты можешь начать заново», - уточнил Максимов.

В свою очередь Иван Янковский, сыгравший в сериале телевизионного продюсера, который также привозит разные группы из нулевых в Москву и организовывает концерты, рассказал НСН, что работа над этим проектом доставила ему удовольствие.

«Есть и второй шанс, и третий. Всегда можно начать сначала, с чистого листа. Однако надо понимать, что это все чистовик, а не черновик. Говоря о работе в проекте, я бы не лукавил, и не утверждал, что было сложно. Что может быть лучше того, что тебе надо с утра проснуться и пойти на занятие хореографией? Это не первый фильм, который мы делаем вместе, большое удовольствие встретиться и попытаться сотворить то, что заставит тебя плакать, смеяться, переживать либо разочароваться. Главное, мы небезразлично относились к тому, что делаем. Каждый говорил о том, что испытывал и чувствовал, это огромное удовольствие», - отметил он.

Ранее блогер и актриса Мария Камова, для которой главная роль в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается» стала первой серьезной работой в кино, рассказала «Радиоточке НСН», что проходила пробы в проект в течение года. При этом она также ходила и на курсы актерского мастерства, однако иногда подобная подготовка только вредит.