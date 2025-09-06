Михалков опасается спекуляций кинематографистов на теме СВО

Современные художественные картины на тему специальной военной операции могут стать спекулятивными и не отображать действительность. Такое мнение высказал народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Что касается художественного произведения [на тему СВО], я лично придерживаюсь точки зрения, что все-таки это правда, что "лицом к лицу лица не увидать - большое видится на расстоянии". Все-таки должно пройти время для того, чтобы в кинематографе, и вообще в искусстве, была создана правильная позиция. И, главное, объем этой истории должен соответствовать происходящему. Боюсь, что достаточное количество "скороспелых" [кинематографистов], так сказать, желающих "наварить" определенный багаж, будут пытаться спекулировать на этом. Это будет очень плохо, и это уже происходит", - сказал Михалков журналистам.

Он уточнил, что сегодня существуют попытки экранизации "слабых сценариев", которые затрагивают темы СВО. Тогда как освещать подобные вещи необходимо с точки зрения подлинности и документалистики, добавил кинорежиссер.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

