Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордную сумму

Легендарный реквизит из культовой саги «Звёздные войны» ушёл с молотка в Лос-Анджелесе за впечатляющую сумму в 3,6 миллиона долларов. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, это абсолютный рекорд среди предметов съёмочного реквизита франшизы.

Рекордная продажа состоялась на площадке специализированного аукционного дома Propstore, который занимается торговлей кинореквизитом. Из общей суммы сделки 2,9 миллиона долларов составит стоимость самого светового меча, а оставшаяся часть пойдёт аукционному дому в качестве комиссии.

Примечательно, что проданный меч — предположительно единственный оригинальный реквизит Дарта Вейдера из классической трилогии, когда-либо выставлявшийся на аукцион. Этот предмет использовался как самим исполнителем роли Дарта Вейдера Дэвидом Поулзом, так и его дублёром во время съёмок фильмов «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращение джедая» (1983).

