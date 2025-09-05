Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордную сумму

Super.ruиещё 7

Легендарный реквизит из культовой саги «Звёздные войны» ушёл с молотка в Лос-Анджелесе за впечатляющую сумму в 3,6 миллиона долларов. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, это абсолютный рекорд среди предметов съёмочного реквизита франшизы.

Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордную сумму
© Global Look Press

Рекордная продажа состоялась на площадке специализированного аукционного дома Propstore, который занимается торговлей кинореквизитом. Из общей суммы сделки 2,9 миллиона долларов составит стоимость самого светового меча, а оставшаяся часть пойдёт аукционному дому в качестве комиссии.

Примечательно, что проданный меч — предположительно единственный оригинальный реквизит Дарта Вейдера из классической трилогии, когда-либо выставлявшийся на аукцион. Этот предмет использовался как самим исполнителем роли Дарта Вейдера Дэвидом Поулзом, так и его дублёром во время съёмок фильмов «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращение джедая» (1983).

Ранее стало известно, что за впечатляющую сумму на аукционе было продано редкое первое издание знаменитой книги Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит».