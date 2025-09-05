Десять лучших фильмов с Джейсоном Момоа

Киноподборка с одним из самых атлетичных и мощных актёров Голливуда.

© Чемпионат.com

Джейсон Момоа с детства занимается спортом, и не мыслит своей жизни без океана. Хорошая физическая подготовка позволила ему получить самые брутальные роли в кино.

Биография Джейсона Момоа

Джозеф Джейсон Намакеаха Момоа родился 1 августа 1979 года в Гонолулу, Гавайи. Отец Джейсона – коренной гаваец, а по материнской линии намешаны индейские (племени пауни), ирландские и немецкие корни. Родители актёра развелись, когда он был ребёнком. Но связь с отцом Джейсон не терял, все летние каникулы проводил на Гавайях.

Вместе с матерью Момоа жил в Норфолке, США. Ещё в школе он серьёзно увлекся футболом, играл за местную команду. Потом переключился на скалолазание. Спортивная подготовка и успехи в футбольной команде позволили ему получить стипендию в колледже. Но Джейсон не доучился – бросил колледж на последнем курсе и переехал жить к отцу. Первое время работал в небольшом магазинчике товаров для сёрфингистов.

Там же Джейсон поступил в местный колледж и получил диплом. В 1998 году статного юношу ростом под два метра заметил дизайнер Такэо Кобаяси. Момоа начал модельную карьеру – и вполне успешную, в 1999 году 20-летний Джейсон получил титул «Модель года Гавайев». И в том же году Момоа предложили первую большую роль на ТВ в известном сериале «Спасатели Малибу». Его персонаж Джейсон Йоан продержался два сезона. Также Момоа появился в небольшой роли в комедии «Гавайская свадьба».

С 2005 года снимался в телесериале «Звёздные врата: Атлантида» в роли Ронона Декса. Через пять лет вошёл в актёрский состав сериала «Игра престолов». Роль кхала Дрого сделала Джейсона Момоа известным на весь мир.

Забавно, что на пробах в «Игру престолов» от Джейсона не требовали произносить реплик (у его персонажа их практически и не было по сценарию!). Но Момоа удалось впечатлить кастинг-директоров без слов – он просто исполнил традиционный ритуальный танец племени маори.

В 2011 году Джейсон исполнил главную роль в очередной экранизации фэнтези «Конан-варвар». Несмотря на то что фильм в прокате провалился, Момоа в образе Конана оценили и поклонники, и критики.

Спорт и питание

У Джейсона много спортивных увлечений. Он любит гонять на мотоцикле, катается на горном велосипеде, роликовых коньках и сноуборде. Занимается джиу-джитсу, освоил азы рукопашного боя.

Для ролей Конана и Аквамена актёру пришлось нарастить внушительную мышечную массу. Например, в образе Конана Джейсон Момоа весил на 12 кг больше, чем обычно. Перед съёмками актёр проводил в спортзале по пять дней в неделю. Силовые упражнения выполнял под руководством тренера, после обязательно делал растяжку, занимался йогой.

Момоа успевал выделить время для сёрфинга, гребли на доске и любимого скалолазания. По словам Джейсона, он не хотел быть просто большим, ему важно было стать сильным и ловким.

«Для этой роли я хотел быть как большая кошка. Они охотятся, и они едят. Поэтому и такие большие», – говорил актёр.

Сила и мощь пригодились и для работы в «Аквамене», ведь Момоа пришлось носить костюм супергероя весом в 20 кг.

«И в нём нужно двигаться! Очень много веса при этом приходится на колени. Так что я тренировался, чтобы не получить травмы», – признавался Джейсон.

Диетолог изменил рацион актёра, увеличив количество белка и уменьшив количество углеводов. Джейсон ел куриную грудку каждые два часа и просто возненавидел её.

«Я просто ел и ел, постоянно двигался, работал целыми днями. Засовывал в себя еду и работал. Я очень люблю углеводы, но пришлось их урезать, и это хорошая встряска для всего организма. После первого месяца на диете я съел миску пасты», – рассказывал актёр.

Личная жизнь Джейсона Момоа

Джейсона Момоа связывали длительные отношения с Лизой Боне. Актрису он увидел на экране ещё в детстве (Боне старше Момоа на 12 лет) и влюбился. А в 2005-м они впервые встретились и после свидания уже не расставались.

У пары двое детей – дочь Лола Айолани и сын Накоа-Вулф. Скромную свадьбу Лиза и Джейсон сыграли в 2017-м и считались одной из красивых и крепких пар Голливуда.

В 2022 году супруги сообщили о разводе. «Любовь между нами продолжает существовать, приобретая новые формы. Мы отпускаем друг друга, чтобы стать кем-то ещё», – говорилось в официальном заявлении пары.

После развода Джейсон встречался с коллегой Эйсой Гонсалес, а сейчас в отношениях с актрисой Адриа Архоной.

10 фильмов с Джейсоном Момоа

Актёрскую карьеру Джейсон начинал с небольших ролей. А сейчас средний гонорар Момоа не менее $ 3 млн!

«Волки», Канада, Франция, 2013 год

Джейсон сыграл роль Коннора – вожака клана оборотней, который противостоит другому племени. Коннор жаждет уничтожить всех людей в небольшом городке Люпин Ридж, и ему противостоят старый фермер и 18-летний студент Кейден. Конфликт обостряется, когда Кейден влюбляется в прекрасную Анджелину, которая обещана в невесты Коннору.

«Граница», Канада, 2016 год

Три сезона приключенческого сериала рассказывают историю траппера Деклана Харпа. Он полукровка и мятежник, который стремится разрушить монополию компании Гудзонова залива. Им движет месть за убитых европейцами жену и сына. Губернатор лорд Бентон объявляет на Харпа охоту, посылая в лагерь торговцев шкурами воришку Майкла Смита. Шпион должен разузнать информацию о Деклане и организовать его убийство. Но Смит проникается симпатией к суровому трапперу и становится его другом и соратником.

«Дикий», Канада, США, 2017 год

Жанр: боевик.

Режиссёр: Лин Одинг.

Главные актёры: Джейсон Момоа, Гаррет Диллахант.

Возрастные ограничения: 18+.

Лесник Джо Брейвен вместе с женой и дочерью приезжает в хижину в лесной глуши. Семья и не подозревает, что их жилище стало местом хранения большой партии запрещённых препаратов. И семейный пикник превращается в борьбу за выживание – наркобароны намерены убрать невольных свидетелей.

«Аквамен», США, 2018 год

Впервые в образе получеловека-полуатланта Артура Карри актёр появился в фильме Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Роль была очень маленькой, но понравилась зрителям. Поэтому было решено отдать истории Аквамена отдельный проект.

Интересно, что сначала фанаты комиксов осудили выбор актёра. Ведь классический Аквамен – светлокожий блондин, да ещё и с короткой стрижкой!

Первая часть «Аквамена» собрала в прокате более $ 1 млрд, и в 2023-м вышло продолжение «Аквамен и потерянное царство». Работа над сиквелом сильно затянулась из-за скандального развода Эмбер Хёрд и Джонни Деппа. Актрису, которая сыграла роль возлюбленной Аквамена Меры, хотели совсем отстранить от съёмок.

Однако Хёрд всё же появляется в фильме, пусть и на несколько минут. Говорят, что актрисе помог сохранить работу сам Джейсон Момоа, он лично просил продюсеров не увольнять коллегу. А вот Эмбер проявила себя, мягко говоря, неблагодарно. Позже в интервью она сказала, что Момоа выводил её из себя постоянными опозданиями и запахом перегара. Да ещё и одевался в стиле её бывшего мужа!

«Малышка», США, 2021 год

Жанр: боевик.

Режиссёр: Брайан Мендоза.

Главные актёры: Джейсон Момоа, Изабела Мерсед, Мануэль Рульфо.

Возрастные ограничения: 16+.

Рэй Купер – примерный семьянин и отец троих детей. Его любимая супруга страдает от рака, и есть лекарство, которое способно спасти ей жизнь. Но внезапно препарат перестают выпускать, и женщина умирает. Рэй клянется отомстить фармацевтической компании. Он начинает собственное расследование, которое приводит его к масштабному заговору.

«Дюна», США, Канада, Венгрия, 2021 год

Джейсон сыграл роль Дункана Айдахо – мастера-фехтовальщика и личного телохранителя Пола Атрейдеса. Кстати, актёр должен был появиться и во втором фильме, но кадры с ним вырезали. Зато персонаж будет в третьей части «Дюны», которая выйдет в следующем году. Снялся в продолжении и 16-летний сын Джейсона Накоа-Вульф, он сыграет наследника Пола Атрейдеса и Чани.

«Это его первая работа. Думаю, всё будет хорошо. Он добился всего сам. Я не хочу ему помогать, он сделал всё самостоятельно, и это ему на пользу», – говорил актёр.

«Последняя охота», США, 2022 год

Сценарий к фильму написал сам Джейсон, он же исполнил роль следопыта Большого Джима. По сюжету индеец Уилли из племени пайютов влюбляется в Карлотту, дочь вождя. Против их отношений выступает отец девушки. В схватке юноша случайно убивает вождя, и влюблённые сбегают в пустыню Мохаве. В погоню за ними отправляются шериф полиции и два следопыта-индейца.

«Страна снов», США, 2022 год

Жанр: семейный, фэнтези.

Режиссёр: Фрэнсис Лоуренс.

Главные актёры: Марлоу Баркли, Джейсон Момоа.

Возрастные ограничения: 12+.

Девочка Немо рано потеряла отца и теперь вынуждена жить с дядей. Однажды к ней во сне приходит Флип – старый друг отца, который обладает даром проникать в чужие сновидения. Он уверяет, что папа Немо жив и к нему можно попасть, разыскав волшебную жемчужину. Немо и Флип отправляются в загадочное путешествие в стране снов.

«Форсаж 10», США, Китай, Япония, 2023 год

Жанр: боевик.

Режиссёр: Луи Летерье.

Главные актёры: Вин Дизель, Мишель Родригес, Джейсон Момоа.

Возрастные ограничения: 16+.

Джейсон Момоа воплотил образ Данте Рейеса, сына наркобарона Эрнана Рейеса, который погиб в пятой части гоночной франшизы. 10 лет назад команда Доминика Торетто лишила Эрнана его многомиллионного состояния, и тот, отправившись в погоню, разбился на машине. Теперь Данте мстит всем участникам команды Торетто. Он подставляет гонщиков, которых объявляют в розыск как террористов.

Кстати, Данте появится и в 11-й части «Форсажа», премьера которого ожидается в 2027 году.

«Minecraft в кино», Швеция, США, Новая Зеландия, Канада, 2025 год

Фильм, основанный на одноимённой компьютерной игре, при бюджете в $ 150 млн собрал в прокате $ 954 млн! Это сделало картину вторым самым кассовым фильмом по компьютерным играм за всю историю. На первом месте мультфильм 2023 года «Братья Супер Марио в кино», который собрал около $ 1,5 млрд.

Успешная киноистория про приключения геймера-неудачника, компьютерного вундеркинда, его сестры и агента по недвижимости в кубической стране получила продолжение. Создатели намерены снять вторую часть с теми же героями.