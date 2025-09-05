Вышел трейлер нового сезона «Монстра» с Чарли Ханнэмом

Первый тизер-трейлер сериала «Монстр: История Эда Гейна» (Monster: The Ed Gein Story) обнародовал 4 сентября 2025 года Netflix. Главную роль в третьем сезоне антологии «Монстры» Райана Мерфи и Иэна Бреннана исполнил Чарли Ханнэм, а также снялись Лори Меткалф в роли его матери Августы Гейн, Том Холландер в роли легенды кино Альфреда Хичкока, Оливия Уильямс в роли жены Хичкока и сценаристки Альмы Ревилл, Эддисон Рэй в роли пропавшей девушки-подростка Эвелин Хартли, Вики Крипс, Лесли Мэнвилл, Чарли Холл, Сюзанна Сон и другие.

© Постер