Вышел трейлер нового сезона «Монстра» с Чарли Ханнэмом

Чарли Ханнэм превращает свой дом в кошмар в трейлере нового сезона «Монстра»
Первый тизер-трейлер сериала «Монстр: История Эда Гейна» (Monster: The Ed Gein Story) обнародовал 4 сентября 2025 года Netflix. Главную роль в третьем сезоне антологии «Монстры» Райана Мерфи и Иэна Бреннана исполнил Чарли Ханнэм, а также снялись Лори Меткалф в роли его матери Августы Гейн, Том Холландер в роли легенды кино Альфреда Хичкока, Оливия Уильямс в роли жены Хичкока и сценаристки Альмы Ревилл, Эддисон Рэй в роли пропавшей девушки-подростка Эвелин Хартли, Вики Крипс, Лесли Мэнвилл, Чарли Холл, Сюзанна Сон и другие.
Серийный убийца. Расхититель могил. Психопат. В замёрзших полях сельского Висконсина 1950-х годов дружелюбный и кроткий затворник по имени Эдди Гейн тихо жил на разрушающейся ферме, скрывая дом ужасов, настолько ужасный, что он мог бы переосмыслить американский кошмар, - сообщается в синопсисе. - Движимый изоляцией, психозом и всепоглощающей одержимостью своей матерью, Гейн совершил извращённые преступления, породившие новый вид монстра, который будет преследовать Голливуд десятилетиями. От «Психо» до «Техасской резни бензопилой» и «Молчания ягнят» — мрачное наследие Гейна породило вымышленных монстров, созданных по его образу и подобию, и разожгло культурную одержимость преступниками с девиантным поведением. Эд Гейн не просто повлиял на жанр — он стал образцом для современных фильмов ужасов.