В Китае вышел российский фильм «‎Группа крови»

Российская военная драма об организованном нацистскими захватчиками детском концентрационном лагере "Группа крови" вышла в прокат в кинотеатрах Китая. Кинокартина создавалась при поддержке Фонда кино, "Газпром-медиа холдинга", Российского военно-исторического общества и Движения первых, сообщили ТАСС в кинокомпании "Триикс медиа".

© unsplash

«Для кинокомпании "Триикс медиа" это очень знаковое событие в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии. Поскольку фильм "Группа крови" основан на реальной истории, через него китайские зрители смогут прикоснуться к героизму и подвигам наших соотечественников. Это позволит нам лучше понимать друг друга и еще больше укреплять нашу дружбу», — сообщили в пресс-службе кинокомпании.

Там уточнили, что фильм создан в рамках проекта "Без срока давности" и посвящен героизму детей-сирот в годы Великой Отечественной войны во время нацистской оккупации Ленинградской области. Картина повествует об одном из детских донорских концентрационных лагерей, располагавшемся в населенном пункте Вырица Гатчинского района. Как отмечают создатели, фильм является данью памяти детям, ставшим жертвами нацистского зверства. Всего в съемках картины приняли участие более 350 детей-актеров.