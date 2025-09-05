«Москва слезам не верит» и новый «Офис»: какие сериалы выходят в сентябре

Каждый месяц в России и за рубежом проходят премьеры сериалов, а также выходят новые сезоны уже известных проектов. Что стоит посмотреть в сентябре 2025 года — в материале «Вечерней Москвы».

© Кадр из фильма

Новые сериалы

«Газета»

«Газета» — спин-офф популярного американского сериала «Офис». По сюжету команда документалистов, снимавшая работу компании «Дандер Миффлин» в Пенсильвании, отправляется на Средний Запад. Главные герои — сотрудники редакции непопулярной газеты, которые пытаются найти выход из кризиса.

Премьера состоялась 4 сентября.

«Москва слезам не верит. Все только начинается»

Ремейк оскароносного советского фильма «Москва слезам не верит» от Жоры Крыжовникова. В начале 2000-х годов молодая девушка Ксюша с маленьким ребенком на руках сбегает из провинциального города от деспотичного мужа в Москву. Там она знакомится с новыми подругами: прилежной студенткой медицинского Олей и взбалмошной Машей, мечтающей выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя 20 лет судьба вновь дает им шанс построить свое счастье.

Премьера состоялась 4 сентября.

«Черный кролик»

Американская криминальная драма о непростых отношениях двух братьев. Джейк ведет спокойную и правильную жизнь, владеет успешным заведением. Его младший брат Винс — воплощение хаоса. Он задолжал крупную сумму денег опасным людям. Винс после долгого отсутствия появляется на пороге старшего брата, из-за чего жизнь Джейка тоже начинает идти под откос.

Премьера состоится 18 сентября.

«Дом Гиннесса»

Сюжет сериала разворачивается в XIX веке и рассказывает о наследниках Бенджамина Гиннесса, вынужденных бороться за контроль над знаменитой пивоварней и местом в семейной истории.

Премьера сериала — 25 сентября.

«Непослушные»

Из школы для трудных подростков в городке Толл-Пайнс пытаются сбежать две ученицы. Когда побег проваливается, девушки решают объединить силы с недавно прибывшим в город полицейским, расследующим серию таинственных происшествий. Он начинает подозревать, что за всем стоит загадочная руководительница школы, которая называет себя мастером «по решению проблем переходного возраста».

Дата выхода — 25 сентября.

Новые сезоны

«Поколение «Ви», второй сезон

Продолжение спин-оффа нашумевшего сериала «Пацаны». Сюжет повествует о школе для подростков с суперспособностями. Главная героиня — девушка Мари Моро, способная управлять человеческой кровью. Формально подростков готовят к героическому будущему, но на деле корпорация Vought, спонсирующая школу, испытывает на них свой препарат, дающий им способности, но имеющий определенные побочные эффекты.

Премьера второго сезона — 17 сентября.

«Уэнсдей», вторая часть второго сезона

Продолжение истории Уэнсдей — дочери Мортиши и Гомеса Аддамс, учащейся в академии «Невермор». Ей предстоит освоить экстрасенсорные способности, чтобы остановить местного серийного убийцу и раскрыть тайну родителей.

Премьера состоялась 3 сентября.

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», третий сезон

Продолжение спин-оффа «Ходячих мертвецов», рассказывающего о Дэриле Диксоне — выжившем в зомби-апокалипсисе. Он вместе со своей подругой Кэрол Пелетье продолжает путешествовать по руинам Европы, населенным ходячими мертвецами. На этот раз судьба занесет их в Англию и Испанию. Герои хотят вернуться домой в США, но местные жители нуждаются в их помощи.

Премьера сезона — 8 сентября.

«Лихие», второй сезон

«Лихие» — российский сериал о егере из Хабаровского края Павле Лиховцеве, который держит в тайге пасеку и воспитывает сына. В 1990-х пасека разоряется, и главный герой вместе с сыном переезжает в Хабаровск, где попадает в эпицентр бандитских разборок. Во втором сезоне действие переносится в Москву.

Дата выхода: 11 сентября.

«Утреннее шоу»

В центре сюжета американской драмы «Утреннее шоу» — закулисье телевизионной жизни. Алекс Леви и Брэдли Джексон вдвоем ведут передачу на крупном телеканале. Сложные отношения двух ведущих показаны на фоне беспощадной борьбы за эфир и аудиторию, а также кризиса традиционных медиа. Главным героиням в новом сезоне предстоит разбираться с последствиями слияния двух крупных телеканалов и давлением общества.

Премьера: 17 сентября.

В 2026 году планируется выход сериала «Гарри Поттер» от HBO. В новой версии саги о юных волшебниках будут другие актеры, а сюжет претерпит изменения. Что известно о проекте — в материале «ВМ».