Зрители выбрали советский фильм с самыми смешными шутками

Редакция телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» провела опрос, чтобы узнать десять фильмов с лучшими шутками по мнению зрителей. Итоговый список получился таким:

© Постер

Возглавил рейтинг фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» — классика советского кинематографа. Картина, снятая по мотивам произведения Михаила Булгакова «Иван Васильевич», вышла на экраны в 1973 году. Фразы героев быстро вошли в общественный лексикон и стали крылатыми. «Оставь меня, старушка, я в печали», «Лепота!» — эти выражения знает каждый вне зависимости от того, смотрел ли легендарную комедию.

На втором месте в списке ещё одна работа Леонида Гайдая, комедия «Бриллиантовая рука». Идея фильма создателям пришла после прочтения заметки о контрабандистах, которые провозили бриллианты в гипсе. За первый год картину посмотрели 76,7 миллиона зрителей, что позволило ей стать лидером проката на тот период. Фразы героев не выходят из употребления по сей день: «Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся — гипс!» — культовое выражение персонажа Семёна Семёновича.

Третьим в рейтинге стал двухсерийный проект Михаила Козакова «Покровские ворота» о жизни соседей по коммунальной квартире. В основу сценария легла одноимённая пьеса Леонида Зорина, который в молодости жил в коммуналке. Его соседи — прототипы героев фильма. Картина стала портретом Москвы пятидесятых годов, город в фильме — полноценный персонаж, который влияет на судьбу героев. Фразы героев быстро разошлись на цитаты. «Заметьте, не я это предложил», «Высокие… выс-с-сокие отношения!», «Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!» — все эти выражения звучат из уст героев.

На четвёртой строчке расположился фильм Александра Серого «Джентльмены удачи» по сценарию Георгия Данелии и Виктории Токаревой. Изначально сценарий картины назывался «Рецидивист», а Евгений Леонов должен был сыграть милиционера, перевоспитывающего шайку бандитов. Позже сценарий был переписан, а героя Леонова решили сделать воспитателем детского сада. Мало фильмов, которые могут посоревноваться с «Джентльменами удачи» по количеству крылатых выражений, ушедших в народ.

Пятой в списке стала комедия Леонида Гайдая, экранизация одноимённого романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Книгу после выхода разобрали на цитаты, в особенности фразы Остапа Бендера. Картина вышла на экраны в 1971 году и стала лидером проката. Стулья для съёмок создателям удалось найти не сразу: в СССР почти не осталось таких гарнитуров, поэтому набор из 40 стульев Гамбса пришлось заказывать в Египте. После выхода фильма знакомые фразы вновь стали на слуху, и договориться с другом о прогулке, не используя выражение «Командовать парадом буду я!», стало практически невозможно.

На шестой строке фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёром которого вновь выступил Леонид Гайдай. После премьеры «Операции „Ы“» режиссёр хотел было отказаться от съёмок второй картины о Шурике, но остановить процесс подготовки к съёмкам не удалось. В основу истории легла кавказская традиция выкупа и продажи невесты. Павильонная часть съёмок проходила на «Мосфильме», а натурная — в Крыму, Абхазии и на Кавказе. В фильме впервые прозвучала знаменитая выдуманная абракадабра «Бамбария! Киргуду!».

Седьмое место в рейтинге заняла авантюрная комедия Марка Захарова «Формула любви», сценарная фабула которой взята из повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». Знаменитую «Неаполитанскую песенку» в фильм предложили вставить Александр Абдулов и Семён Фарада, сыгравшие в картине роли Жакоба и Маргадона, — им хотелось, чтобы у их героев в фильме была своя композиция. Музыку и слова к песне написал Геннадий Гладков.

Восьмую строчку занял двухсерийный фильм Алексея Коренева «По семейным обстоятельствам». Сценарий картины написан по мотивам пьесы Валентина Азерникова. Знаменитую роль логопеда с дефектами речи в фильме исполнил Ролан Быков. Все сцены с актёром необходимо было снять за один день, так как в другое время Быков был недоступен для съёмок. Сделать это оказалось непросто: напарники актёра по сцене не могли сдержать смех в кадре от его шуток. В итоге дубли с искренней реакцией Евгения Евстигнеева вошли в финальный монтаж картины.

На девятом месте в рейтинге расположилась ещё одна экранизация романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова, на этот раз — «Золотого телёнка». Режиссёр картины Михаил Швейцер пять лет ждал разрешения на съёмку от Госкино. За два года съёмок команда успела поработать в павильоне, во Владимирской области, в Одессе и в пустыне Каракумы. Специально для фильма инженер Лев Шугуров сконструировал машину по образу автомобиля «Лорен-Дитрих», на котором ездит главный герой.

Замыкает рейтинг совместная картина «Невероятные приключения итальянцев в России». Режиссёром фильма выступил Эльдар Рязанов. В картине было много сцен, постановка которых требовала от создателей находчивости: посадку на шоссе самолёта Ту-134 снимали в Ульяновске, на загримированной под проезжую часть взлётной полосе. Для сцены взрыва бензоколонки художнику-постановщику пришлось выстроить декоративную АЗС.

Картины с лучшими шутками, как уже сообщало ИнтерМедиа, будут показаны на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция» в рамках специального киномарафона, приуроченного к пятилетнему юбилею канала.

Рейтинг сформирован на основе зрительского опроса, который проводился в социальных сетях телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция». Было опрошено 2199 человек.