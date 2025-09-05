Какой будет приключенческая драма «1812. Охота на Императора»

Режиссер Алексей Пиманов рассказал НСН, что его новый фильм представит зрителю историю спасения Кремля от взрывов в период Отечественной войны 1812 года.

© РИА Новости

События Отечественной войны 1812 года показывают мужество и непокорность русских людей перед лицом неприятеля, потому так важно говорить об этом сегодня с широким зрителем, заявил в беседе с НСН режиссер картины «1812. Охота на Императора» Алексей Пиманов.

Ранее сообщалось, что кинокомпания «Пиманов и партнеры» при поддержке Фонда кино начала съемки новой исторической драмы. Фильм расскажет о французском адъютанте Мишеле Клемане, который, приехав в Москву с Наполеоном, сталкивается с группой монахов Чудова монастыря, планирующих убийство императора. Главные роли в проекте исполнят Станислав Бондаренко, Милана Бру и Виктор Сухоруков. Выход картины в прокат запланирован на осень 2026 года. Пиманов отметил, что давно хотел создать подобное кино.

«Я много лет изучаю историю Кремля. Во время съемок документальных циклов "Кремль-9" и "Неизвестный Кремль" побывал во всех его уголках и закоулках. Давно хотел снять историю о том, как русские люди спасли Кремль, когда Наполеон, взбешенный непокорностью нашего народа, приказал заминировать главный символ России и сравнять его с землей. Историю спасения Кремля от уничтожения важно рассказать широкому зрителю именно сейчас, в особенности молодому поколению. Эта история о мужестве и непокорности русских, о том, что любая попытка европейцев прийти на нашу землю с мечом закончится для них катастрофой», – подчеркнул он.

Как рассказал собеседник НСН, команда проекта уделила время изучению исторического контекста, однако проект все же является художественным, а не документальным.

«Мы работали в архивах, изучали воспоминания современников, участников событий, читали огромное количество исторической литературы - воспоминания самого Наполеона, его адъютантов Филипп-Поля де Сегюра, Армана де Коленкура, простых французских солдат, а также наших соотечественников, оставшихся в Москве в те дни. Но надо учитывать, что это художественное кино, и сохранить полную историческую достоверность мы, конечно же, стремились в рамках жанра, в котором снимают кино. А жанр нашего кино – приключенческий. Съемки ведутся, в том числе, и в Московском Кремле, потому что у нас история про то, как Кремль был спасен от взрывов. Очень благодарны Федеральной службе охраны Российской Федерации и Комендатуре Московского Кремля за то, что они поддержали наше кино», – заявил Пиманов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что аудитория российских фильмов в 2024 году выросла на 10% и составила 100 миллионов человек, напоминает «Радиоточка НСН».