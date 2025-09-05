Опубликован трейлер сериала «Общак. Главная ОПГ России»

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал трейлер сериала «Общак. Главная ОПГ России». Документальное шоу про одну из крупнейших преступных группировок мира стартует 15 сентября.

Шоу расскажет историю, произошедшую в конце 1980-х в Комсомольске-на-Амуре. Отсидев полжизни, сюда приезжает некто Евгений Васин ― рецидивист по кличке Джем. Самопровозглашённый вор в законе стал короновать других и превратился в полноценного хозяина Дальнего Востока. На смену рухнувшему коммунизму пришёл бандитизм, где вместо мэра и милиции последней инстанцией является Васин, а подростки мечтают стать пехотой Джема и пополнить ряды «Общака». Все ресурсы уходят новым хозяевам, и в город стекаются грузовики с наличными и золотом, заставляя огромный и богатый регион служить лишь одному человеку.

Ведущим документального сериала выступит журналист Игорь Надеждин. На основе документальной хроники он подробно расскажет о становлении «Общака» в конце 80-х и развале группировки в 2000-х.