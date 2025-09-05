Стартовали съемки фильма «Холоп 3»

Кинокомпания «Централ Партнершип» объявила о старте производства фильма «Холоп 3». Съёмки ленты с Милошем Биковичем пройдут в Москве, а премьера комедии состоится 12 июня 2026 году.

© Чемпионат.com

Действие третьей части развернётся в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров. В этот раз под эксперимент попадает семейная пара на грани развода, чьё перевоспитание инициируют их дети.

Режиссёром проекта выступит Клим Шипенко, режиссёр предыдущих частей. Вместе с Милошем Биковичем в ленте также снимутся Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Кристина Асмус («Тётя Марта»), Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые») и Степан Шевяков («Новогоднее чудо»).