Когда выйдет в России фильм ужасов «Заклятие: Последний обряд»

5 сентября состоялась мировая премьера фильма «Заклятие: Последний обряд» — продолжения культовой хоррор-франшизы. Проект по знаменитой вселенной можно посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Warner Bros. с рынка страны.

Тем временем российские кинотеатры опубликовали дату релиза ленты в стране. Фильм ужасов выйдет в России уже 11 сентября — спустя неделю после раннего запуска в странах Европы. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. В других кинотеатрах страны премьера состоится в субботу — 13-го числа.

Четвёртая часть серии фильмов ужасов продолжит историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт лишь об окончании первой фазы.