В России покажут «‎Пролетая над гнездом кукушки»

Спецпоказы одного из самых известных фильмов Милоша Формана - "Пролетая над гнездом кукушки" (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975) - пройдут в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 10 сентября, сообщили в компании "Иноекино".

4K-реставрация культовой драмы, созданная в 2025 году специально к ее 50-летнему юбилею, будет сопровождаться встречами с известными киноведами и критиками.

В Петербурге картину можно будет обсудить с профессиональным психологом, в Москве на видеосвязь со зрителями выйдет нынешний правообладатель ленты, продюсер Пол Зенц.

Сеансы пройдут как на английском языке с русскими субтитрами, так и с новым закадровым переводом. С 11 сентября начнется прокат фильма.

Экранизация знаменитого романа Кена Кизи о пациентах психиатрической клиники, завоевавшая рекордные пять "Оскаров" в пяти главных номинациях (лучшие фильм, режиссура, адаптированный сценарий, главные женская и мужская роли), до сих пор остается актуальным высказыванием о свободе и самовыражении.

Одну из лучших ролей в своей карьере исполнил 38-летний Джек Николсон, не менее ярко выступила Луиза Флетчер, создавшая образ авторитарной медсестры. Роли пациентов психиатрической клиники исполнили Дэнни Де Вито, Брэд Дуриф, Кристофер Ллойд и Уилл Сэмпсон.

Премьера новой версии ленты прошла на минувшем Каннском кинофестивале в рамках программы "Каннская классика".

В июле 2025 года стало известно, что картина получит телевизионное продолжение - рассказ пойдёт от лица Вождя Бромдена. До этого вышел сериал-приквел "Сестра Рэтчед".