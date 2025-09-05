Что известно о мультфильме «Финник 2»

Осенью в российских кинотеатрах выйдет мультфильм «Финник 2» — вторая часть приключений подростка Кристины и юного домового Финника, который умеет быть невидимым. Первая картина попала в топ-5 самых кассовых релизов 2022 года. «Лента.ру» рассказывает, что известно о продолжении истории: дата выхода, сюжет, трейлер и другие подробности.

© Lenta.ru

Мультфильм «Финник-2»: главное

На момент публикации премьеры мультфильма «Финник 2» ждут 5,9 тысячи пользователей «Кинопоиска».

Дата выхода

О том, что российский мультфильм про Финника получит вторую часть, стало известно весной 2023 года. Тогда группа компаний «Рики» отметила, что начала производство продолжения истории о непоседливом домовом. Генеральный продюсер Юлия Николаева рассказала, что картина выйдет на экраны в конце 2025 года. Однако точная дата релиза «Финника 2» стала известна позже — весной 2024 года.

23 октября 2025 года мультфильм «Финник 2» выйдет в прокат.

Сюжет

«Финник» (2022)

Обычно домовые хранят домашний уют, но Финник — не из таких. Его стиль — устраивать пакости, сводя с ума жильцов старого дома. Наконец он добивается своего: очередные постояльцы в спешке съезжают, и Финник наслаждается полным одиночеством. Его девиз: «Нет людей — нет проблем».

Но покой длится недолго, и в его дом уже вселяется новая семья. Финник немедленно начинает операцию по выселению непрошеных гостей, однако его план терпит крах. Юная Кристина, живущая теперь в обители домового, оказывается не из робких. Более того, она находит клочок шерсти домового и теперь может его видеть. Финнику ничего не остается, как вступить с ней в переговоры, которые неожиданно перерастают в крепкую дружбу.

Вдруг в городе Берг, где происходят события мультика, начинают твориться странные дела: неизвестный злодей устраивает грандиозные проказы, затмевающие даже выходки Финника. Кристина решает во что бы то ни стало найти виновного и вовлекает в расследование своего нового друга.

«Детектив Финник» (2022)

С виду Берг — тихий городок, но за фасадом спокойствия скрывается целый клубок неразгаданных тайн. Здесь сами собой останавливаются часы, по ночным улицам бродят странные тени собак, а по забытым маршрутам бесшумно скользит трамвай-призрак. Однако горожане могут спать спокойно: на страже их сна стоит единственный в мире детектив-домовой — Финник. Он готов бросить вызов любой загадке и встать на защиту своих друзей.

Сериал «Детектив Финник» — прямое продолжение приключенческого мультфильма «Финник».

«Финник 2» (2025)

С момента прошлых приключений прошел год. Жизнь непоседливого домового Финника, известного своим скверным характером, вошла в спокойное русло. Он наслаждается дружбой с Кристиной — единственной девочкой в мире, способной его видеть, и даже привык к «своим» людям.

Но все рушится в один миг, когда Финник по неосторожности пробуждает древнюю магию волшебного посоха. Заклятие делает его видимым для всех, не только для Кристины. Эта оплошность ставит под удар не только его самого, но и всех домовых на свете.

Чтобы исправить ошибку и вернуть себе невидимость, Финник вместе с верной подругой отправляется в опасное и далекое путешествие. Помогать предотвращать угрозу им будет немногословный и задумчивый Тим, в которого неожиданно для самой себя влюбится Кристина. Противостоять героям будет опасный охотник на домовых Юджин, который одержим поимкой Финника.

Во второй части зрители увидят Финника в образе байкера.

Производство

Вторую часть «Финника» снова снимает один из создателей «Смешариков» Денис Чернов. Именно он придумал большую часть домовых — тех, что появились еще в первом фильме, и новых персонажей, с которыми зрители познакомятся при просмотре «Финника 2».

Бюджет анимационного проекта составил 400 миллионов рублей, часть из которых создатели получили в виде гранта от Фонда кино.

Над сценарием работали Сергей Дубинкин («Смешарики снимают кино», «Детектив Финник», «Оранжевая корова») и Александр Ким («Плюшевый Бум!», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Фиксики. Новенькие») из LazyDog Production, а также авторы оригинальной истории Денис Чернов («Плюшевый Бум!», «Смешарики. Дежавю», «Приключения в Изумрудном городе») и Татьяна Белова («Смешарики снимают кино», «Детектив Финник», «Царевны»). Продюсером фильма выступила Елена Чиркова («Детектив Финник», «Мультипелки. Шоу», «Плюшевый Бум!»).

По словам создателей, в новой части зрителей ждет много нового: помимо домовых, аниматоры создали более тридцати уникальных локаций и подготовили зрелищные экшен-сцены.

Кто озвучивал роли

Михаил Хрусталев («Малыши и Летающие звери», «Три кота и море приключений», «Приключения Пети и Волка») — Финник.

Вероника Макеева («Шмяк. Волшебная лавка Есении», «Барсукот. Очень зверский детектив», «Детектив Финник») — Кристина.

Ида Галич («Первый номер», «Новые танцы», «Волшебный участок») — мама Кристины.

Слава Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Дети перемен», «Трудные подростки») — Тим.

Юрий Колокольников («По щучьему велению», «Мастер и Маргарита», «Герой нашего времени») — Юджин.

Интересные факты