Как должен выглядеть идеальный каст экранизации Atomic Heart

Для глобального успеха экранизации Atomic Heart нужен международный каст, но если рассматривать российских актеров на роль главного персонажа, то это Юра Борисов, сказал НСН Даниил Аржаков.

© ТАСС

Идеальным режиссером экранизации видеоигры Atomic Heart стал бы Илья Найшуллер, а роль главного героя отлично бы исполнил Юра Борисов, заявил НСН IT-эксперт Даниил Аржаков.

Основатель студии Mundfish и гейм-директор Atomic Heart Роберт Багратуни ранее рассказал «Кинопоиску», что по атмосфере Atomic Heart во многом напоминает настроение зарубежных адреналиновых боевиков 1990-х, мрачных триллеров и научных антиутопий. Он предположил, что Бабу Зину могла бы сыграть Линда Хэмилтон, Дженнифер Коннелли могла бы сыграть Близняшек, Хью Грант — Сеченова, а в роли П-3, по словам Багратуни, легко можно представить Джерарда Батлера.

Аржаков отметил, что успех экранизации игры зависит от узнаваемости актеров за границей.

«Фантазировать о том, кто мог бы сыграть главных героев Atomic Heart в российском кинопроекте, безусловно, увлекательно — но чтобы приблизиться к реалиям современного кинопроизводства, важно помнить: успех экранизации зависит не столько от таланта актёров, сколько от их узнаваемости за пределами родной страны. Ведь Atomic Heart — это глобальный хит студии Mundfish, который завоевал миллионы игроков по всему миру, а не только в России. Поэтому каст должен учитывать международную аудиторию. Выбор актеров может быть разнообразным, но все равно, его будет осуществлять режиссер. Идеальным режиссёром экранизации Atomic Heart на мой взгляд видится Илья Найшуллер — его драйв, стиль и опыт с фильмом "Никто" идеально ложатся на безумную смесь советского ретрофутуризма, экшена и хоррора из игры. Его подход способен передать и абсурд, и жёсткость, не теряя кинематографической энергии», — сказал собеседник НСН.

По его словам, на роль главного героя игры подошел бы Юра Борисов.

«Что до актёров — для глобального успеха нужен международный каст. Но если выбирать российское лицо, то на роль Нечаева, думаю, подходит Юрий Борисов: он уже известен за рубежом, работал с Найшуллером и умеет играть сложных, харизматичных персонажей. Atomic Heart — сейчас самый готовый кинематографический проект в российском геймдеве, еще можно рассмотреть Escape from Tarkov, но эта адаптация потребует сильного сценария, чтобы превратить атмосферу проекта в полноценную историю», — отметил Аржаков.

Известный киберспортсмен и стример Григорий Королёв, в свою очередь, заявил, что Нечаева лучше всех бы сыграл звезда дилогии «Брат» Сергей Бодров.

«Я считаю, что в таком ярком фильме должны играть не менее яркие кинозвезды, такие как Иван Охлобыстин и Антон Шагин. Также хотел бы отметить актеров сериала "Ополченский романс", например, Алексея Верткова, Никиту Шалюкова и Рината Есеналиева. Поскольку мой любимый фильм — это "Брат" Алексея Балабанова, то я бы предложил на роль протагониста Сергея Нечаева актера Сергея Бодрова. Это, конечно, каст мечты», — заключил собеседник НСН.

Atomic Heart — приключенческий шутер от первого лица с элементами ролевой игры, события которого разворачиваются в альтернативном Советском Союзе 1950-х, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».