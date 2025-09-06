Топ-30 южнокорейских сериалов

В 2021 году «Игра в кальмара» стала настоящим культурным феноменом — южнокорейское шоу было Netflix и почти сразу же продлено на второй сезон. В 2025-м вышел третий (и финальный) сезон. История о людях, участвующих в жестокой игре на выживание, — не единственный пример сериала из Южной Кореи, который завоевал популярность по всему миру. Стриминги все чаще выпускают дорамы (в дословном переводе — «драмы») разных жанров: от классических мелодрам до запутанных детективов и триллеров. «Лента.ру» делится подборкой лучших южнокорейских дорам с высоким рейтингом и без спойлеров рассказывает об их сюжете.

«Мальчики краше цветов»

Оригинальное название: Kkotboda namja

Год выхода: 2009

Жанр: мелодрама, комедия, драма

Режиссер: Чон Ги-сан

Сколько серий: 25

Длительной одной серии: 1 час 4 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7.7

В главных ролях: Ку Хе-сон, Ли Мин-хо, Ким Хён-джун, Ким Бом

Кым Джан-ди (Ку Хе-сон) — молодая девушка из обычной небогатой семьи. Однажды она спасла ученика элитной школы Шинхва, где учатся дети самых влиятельных людей Южной Кореи. Новость о благородном поступке Джан-ди попала в СМИ, а саму девушку приняли на обучение в Шинхву.

Местные звезды — золотая молодежь из группы F4 — сразу же обращают внимание на новую ученицу. Как только Джан-ди заступается за свою новую одноклассницу, группа парней начинает над ней издеваться.

Дерзкая школьница не позволяет насмешкам F4 сломить свой боевой дух. Тем временем лидер группы по имени Гу Джун-пё (Ли Мин-хо) постепенно влюбляется в новенькую.

«Принц с чердака»

Оригинальное название: Oktapbang wangseja

Год выхода: 2012

Жанр: комедия, мелодрама, фантастика, драма

Режиссеры: Ан Гиль-хо и Щин Юн-соп

Сколько серий: 20

Длительной одной серии: 1 час 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 7.7

В главных ролях: Пак Ю-чхон, Хан Джи-мин, Ли Тхэ-сон, Чон Ю-ми

Наследный принц из прошлого переносится в современную Южную Корею и пытается приспособиться к жизни в непонятном для него мире. Забавная романтическая комедия с корейским колоритом.

Принц древнего государства Чосон (существовало с конца XIV до конца XIX века) по имени Ли Гак (Пак Ю-чхон) встретил идеальную девушку и решил взять ее в жены. Вскоре после пышной свадьбы произошло ужасное — тело любимой нашли в местном пруду.

Ли Гак понял, что случившееся — дело рук злоумышленников, и отправился на поиски заговорщиков. Каким-то образом погоня привела принца и трех его помощников в… современный Сеул! Странного гостя из прошлого согласилась приютить простая девушка Пак-а (Хан Джи-мин).

«Игра лжецов»

Оригинальное название: Laieo geim

Год выхода: 2014

Жанр: детектив, триллер

Режиссер: Ким Хон-сон

Сколько серий: 12

Длительной одной серии: 1 час 5 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9

Рейтинг IMDb: 7.5

В главных ролях: Ли Сан-юн, Ким Со-ын, Щин Сон-нок, Чха Су-ён

Сериал из Южной Кореи, который рассказывал о построенных на обмане жестоких играх задолго до «Игры в кальмара».

Наивная студентка Нам Да-джон (Ким Со-ын) получает загадочное письмо с приглашением на «Игру лжецов». Это психологическая игра на выживание, цель которой — обмануть соперников и украсть их деньги. Девушка соглашается принять участие в реалити-шоу, чтобы расплатиться с долгами, оставшимися от сбежавшего отца.

Честная и доверчивая героиня практически сразу же лишается стартового капитала — чтобы продолжить участие в «Игре лжецов», ей приходится объединиться с кем-то, кто умеет врать. Выбор Да-джон падает на Чха У-джина (Ли Сан-юн), профессора психологии и гениального мошенника. Аферист соглашается участвовать в реалити вместе со студенткой, однако главный приз — 10 миллионов вон — должен достаться только одному.

«Вернуться в 1988»

Оригинальное название: Eungdaphara 1988

Год выхода: 2015

Жанр: комедийная мелодрама

Режиссер: Щин Вон-хо

Сколько серий: 20

Длительной одной серии: 1 час 25 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.9 и 9.0

В главных ролях: Хери, Рю Джун-ёль, Ко Гён-пхё, Пак По-гом

Шоу продолжает серию «Вернуться в…», которая рассказывает о жизни молодых людей в разные временные эпохи. Взаимоотношения внутри семьи, первая любовь и крепкая дружба. Одну из главных ролей в дораме играет певица Ли Хе-ри из южнокорейской группы Girl’s Day.

Отдаленный район Сеула, 1988 год. Пятеро молодых друзей ведут обычную жизнь и с нетерпением ждут начала XXIV летних Олимпийских игр. Главные герои и их близкие верят: настолько масштабное событие не может не оставить след на жизни каждого человека. В каждой семье есть свои проблемы и трудности, но они меркнут на фоне предстоящей Олимпиады.

«Алые сердца: Корё» / «Лунные влюбленные»

Оригинальное название: Dalui yeonin — bobogyungsim Ryeo

Год выхода: 2016

Жанр: мелодрама, фэнтези, драма

Режиссер: Ким Гю-тхэ

Сколько серий: 20

Длительной одной серии: 1 час 15 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.9 и 8.6

В главных ролях: Ли Джун-ги, Ли Джи-ын, Кан Ха-ныль, Хон Джон-хён

Романтическая история о путешествии во времени. В основу сюжета легла китайская новелла «Поразительное на каждом шагу». А вот время и место действия были изменены — события в дораме разворачиваются на территории древнего государства Корё (оно существовало на Корейском полуострове с середины X до конца XIV века).

Ко Ха-джин (Ли Джи-ын) — обычная молодая девушка из XXI столетия. Во время солнечного затмения она магическим образом переносится в прошлое и приходит в себя в 941 году. Окружающие признают в героине юную аристократку Хэ-су, хотя сама она помнит о своей истинной личности и волшебном перемещении во времени. Новоиспеченной Хэ-су предстоит с головой окунуться в придворные интриги и принять участие в противостоянии наследных принцев, которые сражаются за трон Корё.

«Потомки солнца»

Оригинальное название: Taeyangeui huye

Год выхода: 2016

Жанр: мелодрама, военная драма, боевик

Режиссеры: Ли Ын-бок, Пэк Сан-хун, Ю Джон-сон

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 1 час

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5

Рейтинг IMDb: 8.2

В главных ролях: Сон Джун-ги, Сон Хе-гё, Чин Гу, Ким Джи-вон

Грустная история о людях, которых тянет друг к другу, несмотря на противоположные взгляды на жизнь.

Капитан Ю Си-джин (Сон Джун-ги) — спецназовец. Он, как и положено солдату, привык четко выполнять приказы и подчиняться высшему руководству. Однажды Си-джин встречает доктора Кан Мо-ён (Сон Хе-гё) — хрупкую девушку, которая с теплотой относится к каждому своему пациенту. Между молодыми людьми быстро вспыхивают чувства, но отношения не удается сохранить — солдат и врач слишком непохожи друг на друга. Мо-ён не может смириться с тем, что Си-джину приходится калечить и лишать жизни людей, даже если это происходит по долгу службы.

Судьба вновь сводит героев спустя восемь месяцев, когда спецназовца отправляют на миротворческую миссию в вымышленную страну Урук. В горячей точке военный встречает Мо-ён — она отправляется в Урук, чтобы помогать раненым. В охваченной войной стране чувства между героями вспыхивают с новой силой. Чтобы быть с возлюбленной, Ю Си-джин должен доказать, что даже в солдате есть сострадание и человечность.

«Демон» / «Гоблин»

Оригинальное название: Dokkaebi

Год выхода: 2016

Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия, драма

Режиссер: Ли Ын-бок

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 1 час 15 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.6

В главных ролях: Кон Ю, Ким Го-ын, Ли Дон-ук, Ю Ин-на

Мистическая история, где простая девушка влюбляется в бессмертного демона. Еще одна дорама (помимо «Алых сердец»), действие которой затрагивает два временных отрезка: современную Южную Корею и древнее государство Корё.

Когда-то давно Ким Шин (Кон Ю) был одним из лучших полководцев при дворе. Однако король испугался растущего авторитета воина и приказал избавиться от Шина. В итоге мужчина превратился в бессмертного демона токкэби. Избавить его от проклятия способна лишь девушка, обладающая особым даром.

Избранницей токкэби становится Чжи Ын-тхак (Ким Го-ын) — старшеклассница, живущая в XXI веке. Девушка обладает сверхъестественным талантом — она способна видеть призраков и жнецов. Тем временем один из жнецов (Ли Дон-ук), который должен проводить Чжи на тот свет, начинает вспоминать моменты из своей прошлой жизни.

«Легенда синего моря»

Оригинальное название: Pureun badaui jeonseol

Год выхода: 2016

Жанр: фэнтези, мелодрама

Режиссер: Чин Хёк

Сколько серий: 20

Длительной одной серии: 1 час 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 8.1

В главных ролях: Чон Джи-хён, Ли Мин-хо, Ли Хи-джун, Щин Хе-сон

Красивая фэнтезийная сказка о любви обычного человека и русалки. События этой истории развиваются сразу в двух эпохах — в современном мире и корейском государстве Чосон, существовавшем с 1392 до 1897 года.

Мошенник Хо Чун-дже (Ли Мин-хо) путешествует по стране вместе со своими напарниками и обманывает наивных граждан. Однажды в его номер попадает Шим Чон (Чон Джи-хён) — молчаливая девушка, ничего не знающая о мире людей. Чун-дже даже не подозревает, что его новая знакомая — настоящая русалка, вышедшая на сушу. И все же молодой мошенник чувствует, что между ним и загадочной Шим Чон возникает прочная связь.

Параллельно с этим зрители узнают историю из далекого прошлого. Юный Ким Дам-рён (Ли Мин-хо) и его возлюбленная русалка Сэ-ва (Чон Джи-хён) не смогли быть вместе из-за чужой жестокости, но пронесли свою любовь через столетия.

«Силачка До Бон Сун»

Оригинальное название: Himssen yeoja Do Bongsun

Год выхода: 2017

Жанр: комедия, фантастика, мелодрама, детектив

Режиссер: Ли Хён-мин

Сколько серий: 16 + спецвыпуск

Длительной одной серии: 1 час 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2

Рейтинг IMDb: 8.2

В главных ролях: Пак По-ён, Пак Хён-щик, Чи Су, Ан У-ён

Комедия с очаровательной главной героиней, которая вынуждена скрывать от всех свою суперсилу.

То Бон-сун (Пак По-ён) только с виду хрупкая девушка — на самом деле она, как и все женщины в ее семье, обладает невероятной силой. Героине приходится быть очень острожной — одним неловким движением она может сломать все, к чему прикасается. Еще аккуратнее То ведет себя с Ин Кук-ту (Чи Су), серьезным и довольно занудным юношей, который ей небезразличен. Кук-ту нравятся скромные и изящные девушки, и Бон-сун изо всех сил пытается стать для него идеальной.

Все меняется, когда То приставляют к богатому наследнику Ан Мин-хёку (Пан Хён-щик) в качестве телохранителя — импульсивный и избалованный мажор оказывается полной противоположностью Кук-ту. Одновременно с этим хрупкая супергероиня пытается отыскать опасного преступника, который напал на ее лучшую подругу.

«Блэк»

Оригинальное название: Beulraek

Год выхода: 2017

Жанр: фэнтези, драма, мелодрама

Режиссер: Ким Хон-сон

Сколько серий: 18

Длительной одной серии: 1 час

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.8

В главных ролях: Сон Сын-хон, Ко А-ра, Ким Дон-джун, Ким Джэ-ён

Напряженный триллер с элементами фантастики от Netflix. Детектив и его девушка с паранормальными способностями пытаются спасти как можно больше людей.

С самого детства Кан Ха-рам (Ко А-ра) обладает невероятными мистическими способностями — она умеет предугадывать, когда тот или иной человек уйдет из жизни. Однажды девушка попадает в аварию. В отделении полиции она встречает своего давнего знакомого, в которого была влюблена, — детектива Хан Му-гана (Сон Сын-хон). Му-ган решает использовать дар Кан Ха-рам для своих расследований.

Одновременно с этим в мир людей попадает начинающий жнец, сбежавший от своих более опытных коллег. На поиски беглеца отправляется опытный ангел смерти — его земным вместилищем становится Хан Му-ган.

«Небесный замок»

Оригинальное название: SKY kaeseul

Год выхода: 2018

Жанр: детективная драма, комедия, мелодрама

Режиссер: Чо Хён-тхак

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 1 час 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 8.5

В главных ролях: Ём Джон-а, Ли Тхэ-ран, Юн Сэ-а, О На-ра

«Отчаянные домохозяйки» по-южнокорейски. Сатирическая драма о пороках обеспеченных корейских семей. Грязные секреты, подковерные игры и одержимость престижными университетами. Одна из самых рейтинговых дорам в истории.

Богатые семьи живут в элитном комплексе «Небесный замок». Все здесь идет своим чередом. Мужья — сплошь успешные врачи и юристы — строят карьеру. Их жены-домохозяйки занимаются, как им кажется, куда более важными делами: пытаются пристроить своих подрастающих детей в престижные вузы. Женщины готовы на все, чтобы подарить сыновьям и дочерям яркое будущее — в ход идут крупные суммы денег и настоящие подлости.

Когда в одной из семей происходит трагедия, тайны остальных жителей «Небесного замка» начинают постепенно выходить наружу.

«Что случилось с секретарем Ким?»

Оригинальное название: Kimbiseoga wae geureolkka?

Год выхода: 2018

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Пак Чун-хва

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 1 час 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1

Рейтинг IMDb: 8.1

В главных ролях: Пак Со-джун, Пак Мин-ён, Хван Чхан-сон, Ли Тхэ-хван

Классическая, но от этого не менее интересная история о служебном романе, который постепенно разгорается между начальником и подчиненной.

Секретарша Ким Ми-со (Пак Мин-ён) уже девять лет работает личной помощницей Ли Ён-чжуна (Пак Со-джун) — эгоистичного и амбициозного бизнесмена. Из-за работы девушка долгое время не могла вступить в романтические отношения и совсем не занималась личной жизнью. В один момент терпение Ким подходит к концу, и она решает уволиться. Начальник понимает, что без незаменимой помощницы его корпорации быстро придет конец. Ли стремится удержать Ким и решается на отчаянный шаг — делает секретарше предложение. Однако брак с высокомерным боссом не входит в планы Ми-со, которая мечтает отыскать свое счастье за пределами офиса.

Легкое романтическое шоу основано на одноименном романе писательницы Чон Кён-юн. «Что случилось с секретарем Ким?» часто включают в подборки дорам, которые понравятся даже тем, кто не знаком с южнокорейскими сериалами.

«Коронованный шут»

Оригинальное название: Gwanghae, wangyidoen namja

Год выхода: 2019

Жанр: историческая драма, мелодрама

Режиссер: Ким Хи-вон

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 1 час 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8

В главных ролях: Ё Джин-гу, Ли Сэ-ён, Ким Сан-гён, Квон Хэ-хё

Любопытная историческая драма об эпохе Чосон. Шоу не претендует на историческую достоверность, но и без того выглядит захватывающе и эффектно. Красочные декорации и костюмы, дворцовые интриги и закрученная любовная линия.

Молодой король Ли Хун (Ё Джин-гу) уверен, что против него готовится масштабный заговор. Он не доверяет своим слугам и ждет покушения, которое должно вот-вот произойти. Успокоить королевскую паранойю может только одна хитрая уловка.

Приближенным Ли Хона удается отыскать человека, который как две капли воды похож на короля. Это низкородный шут Ха Сон (тоже Ё Джин-гу), который путешествует по стране со своей семьей. Ха Сон соглашается подменить Ли Хона и занимает его место на троне. Вскоре шут привыкает к своей новой жизни и даже влюбляется в супругу короля.

«Отель "Дель Луна"»

Оригинальное название: Hotel Delluna

Год выхода: 2019

Жанр: мелодрама, фэнтези

Режиссеры: О Чхун-хван, Ким Джон-хён

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 1 час 20 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8.1

В главных ролях: Ли Джи-ын, Ё Джин-гу, Чо Хён-чхоль, Пак Ю-на

Красочное фэнтези с южнокорейским колоритом, проработанными героями и глубоким философским сюжетом.

В торговом квартале Сеула расположено необычное заведение — отель «Дель Луна». Уже долгие годы это место обслуживает не обычных людей, а призраков. Управляет отелем строгая красавица Чжан Ман-воль (Ли Джи-ын) — больше тысячи лет назад она взяла на душу тяжкий грех, и теперь вынуждена вечно прислуживать душам умерших.

Привычные будни отеля нарушает появление Ко Чхи-сона (Ё Джин-гу). Обычный парень становится новым менеджером «Дель Луны», чтобы выполнить условия сделки, которую когда-то заключил его отец. Ко Чхи-сону предстоит узнать, какие тайны скрывают постояльцы отеля и его прекрасная владелица.

«Любовное приземление» / «Любовь приходит с неба»

Оригинальное название: Sarangui bulsichak

Год выхода: 2019

Жанр: мелодрама

Режиссер: Ли Джон-хё

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 1 час 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.7

В главных ролях: Хён Бин, Сон Е-джин, Со Джи-хе, Ким Джон-хён

Трогательная мелодрама о запретной любви, чем-то напоминающая «Ромео и Джульетту». Вместо враждующих семей здесь — враждующие страны.

Юн Се-ри (Сон Е-джин) — молодая наследница крупной компании. Она образованна, умна и обожает яркие эмоции. Однажды во время полета на параплане Се-ри попадает в эпицентр бури. Придя в себя после крушения, девушка понимает, что случайно пересекла государственную границу и приземлилась в Северной Корее.

Нарушительницу быстро находит команда северокорейского капитана Ри Чон-хёка (Хён Бин). Военный соглашается помочь Юн и переправить ее домой, не привлекая лишнего внимания. Постепенно между молодыми людьми вспыхивают чувства. Возвращению в родную Южную Корею препятствуют сводные братья Се-ри, которые хотят занять ее место во главе компании. Ситуация ухудшается, когда на след Се-ри и Чон-хёка выходят разведчики из Северной Кореи.

«Добиться искренности» / «Коснуться твоего сердца»

Оригинальное название: Jinsimi dahda

Год выхода: 2019

Жанр: мелодрама

Режиссер: Пак Чун-хва

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 1 час

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.6

В главных ролях: Ли Дон-ук, Ю Ин-на, Ли Сан-у, О Джон-сэ

Забавная романтическая комедия. Очередная вариация на тему служебного романа не выглядит банально — все благодаря химии между двумя ведущими актерами.

Скандал с участием влиятельного корейского богача ставит под угрозу карьеру молодой актрисы О Юн-со (Ю Ин-на). Два года спустя у девушки появляется шанс восстановить утраченную репутацию: она может получить роль в новой драме от именитого сценариста. Юн-со должна сыграть помощницу адвоката.

Чтобы максимально вжиться в роль, актриса устраивается секретаршей в настоящую юридическую фирму. Начальником О Юн-со — вернее, О Чжин-шим — становится Квон Чон-рок (Ли Дон-ук) — перфекционист и трудоголик, который не видит жизни без работы.

«Цветок зла»

Оригинальное название: Akui kkot

Год выхода: 2020

Жанр: триллер, криминальный детектив, мелодрама

Режиссеры: Ким Чхоль-гю, Юн Джон-хо

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 1 час 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 8.5

В главных ролях: Ли Джун-ги, Мун Чхэ-вон, Чан Хи-джин, Со Хён-у

Мрачная криминальная история о женщине, которая постепенно узнает правду о своем муже. Напряженный детективный триллер с закрученным сюжетом и ярким финалом.

Детектив Чха Чжи-вон (Мун Чхэ-вон) счастлива в браке. У нее есть любящий муж Пэк Хи-сон (Ли Джун-ги) и очаровательная шестилетняя дочь. Семейное счастье оказывается под угрозой, когда Чжи-вон приступает к расследованию очередного дела.

Оказывается, что ее муж может быть каким-то образом связан с серией жестоких убийств. Покрытое тайной прошлое супруга начинает постепенно выходить на свет — оказывается, супруг уже давно скрывает, что страдает от тяжелого расстройства. С каждым днем полученные знания пугают Чжи-вон все сильнее.

«История девятихвостого лиса»

Оригинальное название: Gumihodyeon

Год выхода: 2020

Жанр: фэнтези, мелодрама

Режиссеры: Кан Щин-хё, Чо Нам-хён

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 1 час 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 7.9

В главных ролях: Ли Дон-ук, Чо Бо-а, Ким Бом, Ким Ён-джи

Романтическое фэнтези, где древний фольклор переплетается с жизнью современной Кореи. Национальный колорит здесь не ощущается чем-то запутанным и объясняется максимально простым языком.

Когда-то давно девятихвостый лис-оборотень Кумихо был горным духом-хранителем. Спустя тысячу лет Кумихо взял себе новое имя и принял человеческий облик. Теперь он обычный парень по имени Ли Ён (Ли Дон-ук), который живет в городе и защищает местных жителей от произвола других сверхъестественных существ. Один из врагов лиса — его сводный брат Ли Ран (Ким Бом), ненавидящий весь человеческий род.

Одновременно с этим оборотень пытается отыскать свою первую любовь — девушку А Ым, душа которой возродилась в новом теле.

«Жизнь в браке» / «Мир женатой пары»

Оригинальное название: Bubuui segye

Год выхода: 2020

Жанр: драма

Режиссер: Мо Ван-иль

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 1 час 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.9

В главных ролях: Ким Хи-э, Пак Хэ-джун, Пак Сон-ён, Ким Ён-мин

Южнокорейская адаптация сериала «Доктор Фостер» от «Би-би-си» с Сюраной Джонс в главной роли. Один из самых популярных сериалов в истории корейского ТВ.

Чжи Сон-у (Ким Хи-э) — красивая молодая женщина, заботливая мать и любящая супруга. Она поддерживает дом в чистоте, вкусно готовит, помогает своему сыну-подростку. Не забывает Чжи и про собственную карьеру: она работает врачом в элитной семейной клинике. Муж Сон-у — начинающий режиссер Ли Тхэ-о (Пак Хэ-джун) — владеет небольшой компанией.

Жизнь Чжи Сон-у выглядит идеальной — но только со стороны. На самом деле, Ли Тхэ-о давно изменяет своей супруге, а все окружающие скрывают от нее правду. Когда женщина решает разобраться в происходящем, привычный мир начинает рассыпаться буквально на глазах.

«Я псих, но это нормально»

Оригинальное название: Saikojiman gwaenchanha

Год выхода: 2020

Жанр: фэнтези, драма, мелодрама

Режиссеры: Пак Щин-у и Чон Дон-юн

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 1 час 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4

Рейтинг IMDb: 8.6

В главных ролях: Ким Су-хён, Со Е-джи, Пак Кю-ён, О Джон-сэ

История о двух сложных и странных людях, которые внезапно становятся очень близки и находят утешение друг в друге.

Девушка по имени Ко Мун-ён (Со Е-джи) пишет сказочные истории для детей. Однако ее жизнь совсем не похожа на сказку — Ко страдает антисоциальным расстройством личности, а также часто видит кошмары, в которых появляется ее давно пропавшая мать.

Молодой сотрудник психиатрической больницы Мун Кан-тэ (Ким Су-хен) ухаживает за своим аутичным братом Мун Сан-тэ (О Джон-сэ). После того как мать Сан-тэ лишилась жизни на его глазах, он панически боится бабочек: из-за этого братья вынуждены часто переезжать с места на место. Медбрат и писательница встречаются на презентации новой книги Ко Мун-ён — мероприятие заканчивается скандалом, но Ко понимает, что именно спокойный Мун Кан-тэ способен выдержать ее импульсивные выходки.

«Мышь»

Оригинальное название: Mauseu

Год выхода: 2021

Жанр: криминальный триллер, детектив

Режиссеры: Кан Чхор-у и Чхве Джун-бэ

Сколько серий: 20

Длительной одной серии: 1 час 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 8.6

В главных ролях: Ли Сын-ги, Ли Хи-джун, Пак Чу-хён, Кён Су-джин

Напряженный триллер от Чхве Ран — сценаристки мистической дамы «Блэк».

В стране уже долгое время орудует жуткий маньяк по прозвищу «Охотник за головами». Уровень страха в обществе достиг максимального уровня. Правительство решило всерьез присмотреться к внедрению инновационного ДНК-теста, способного выявить ген психопатии на самой ранней стадии.

С тех пор прошло десять лет. Судьба сводит вместе четырех совершенно разных людей. Опытный детектив, старшеклассница-бунтарка, продюсер хитового реалити-шоу и обычный полицейский еще не знают, что именно их союз способен остановить зло.

«Плохой и сумасшедший»

Оригинальное название: Baedeu aen keureiji

Год выхода: 2021

Жанр: комедия, криминальный боевик

Режиссер: Ю Сон-дон

Сколько серий: 12

Длительной одной серии: 1 час

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8

В главных ролях: Ли Дон-ук, Ви Ха-джун, Хан Джи-ын, Чха Хаг-ён

Комедийный боевик с экшеном и самобытным юмором. Главная фишка дорамы — актерский дуэт Ли Дон-ука и Ви Ха-джуна.

Рю Су-ёль (Ли Дон-ук) — прагматичный и расчетливый полицейский, который идет по карьерной лестнице семимильными шагами. Он готов пойти на компромиссы с совестью, чтобы добиться результата. В какой-то момент Су-ёля начинает преследовать странный мужчина по прозвищу «К» (Ви Ха-джун). Этот К — ярый борец за справедливость, который привык решать все проблемы кулаками.

Су-ёль никак не может избавиться от своего безумного напарника, который внезапно ворвался в его жизнь. Все дело в том, что экспрессивный К и рассудительный Рю Су-ёль имеют очень много общего…

«Охотник за дезертирами»

Оригинальное название: D.P.

Год выхода: 2021

Жанр: драма, комедия, детектив

Режиссер: Хан Джун-хи

Сколько серий: 12 (2 сезона)

Длительной одной серии: 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0

Рейтинг IMDb: 8.2

В главных ролях: Чон Хэ-ин, Ку Гё-хван, Сон Сок-ку, Ким Сон-гюн

Одна из лучших дорам 2021 года, вышедшая на Netflix. Шоу стремится разобраться, как выглядит изнанка южнокорейской армии, и почему военные институты не всегда работают так, как надо. «Охотник за дезертирами» поднимает проблемы коррупции, дедовщины и травли, одновременно с этим концентрируясь на личных историях отдельных солдат.

События сериала разворачиваются в 2014 году. Рядовой южнокорейской армии Ан Джун-хо (Чон Хэ-ин) и ироничный капрал Хан Хо-ёл (Ку Гё-хван) попадают в ряды военной полиции, которая занимается поиском дезертиров. Теперь герои должны проехать по всей стране, чтобы отыскать сбежавших солдат и вернуть их на службу.

Постепенно полицейские понимают, что за каждым побегом стоит своя пугающая история — Джун-хо и Хо-ёлу придется столкнуться с реальными судьбами военных и понять, что вынудило их самовольно покинуть пост.

«Во имя мести»

Оригинальное название: Mai neim

Год выхода: 2021

Жанр: драма, триллер, криминальный боевик

Режиссер: Ким Джин-мин

Сколько серий: 8

Длительной одной серии: 47 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8

Рейтинг IMDb: 7.8

В главных ролях: Хан Со-хи, Пак Хи-сун, Ан Бо-хён, Ким Сан-хо

Жестокая и местами кровавая (возрастное ограничение 18+ позволяет) история о том, на что человек готов ради мести.

17-летнюю Юн Джи-у (Хан Со-хи) сложно назвать счастливым подростком: ее отец тесно связан с криминалом и редко появляется дома, полиция постоянно донимает распросами о семье, а учителя стремятся как можно скорее отделаться от проблемной школьницы. В один момент все проблемы оказываются совершенно неважными — отец Юн Джи-у лишается жизни у нее на глазах, как только приходит навестить дочь. Девушка винит себя в потере и мечтает отомстить виновным.

Юн обращается к криминальному боссу Чхве Му-джину (Пак Хи-сун), который раньше сотрудничал с ее отцом, и тот соглашается помочь. Юн Джи-у начинает тренироваться вместе с бандитами Чхве, чтобы потом внедриться в отряд полиции под новым именем — кажется, от ее отца избавился именно один из полицейских.

«Счастье»

Оригинальное название: Haepiniseu

Год выхода: 2021

Жанр: фантастика, ужасы, драма, мелодрама

Режиссер: Ан Гиль-хо

Сколько серий: 12

Длительной одной серии: 1 час 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7.7

В главных ролях: Хан Хё-джу, Пак Хён-щик, Чо У-джин, Ли Джун-хёк

Фантастический герметичный триллер, в котором группа людей пытается выжить в изолированном пространстве.

Пандемия COVID-19 длится уже несколько лет. Внезапно у некоторых зараженных появляются жуткие и нетипичные симптомы — они чувствую дикую жажду и бросаются на других людей. Один из зараженных нападает на девушку по имени Юн Сэ-бом (Хан Хё-джу). Та отделывается легкой царапиной, а анализы не выявляют подозрительных симптомов.

В итоге Сэ-бом переезжает в новую квартиру вместе со своим лучшим другом и фиктивным супругом — полицейским Чон И-хёном (Пак Хён-щик). Вскоре их жилой комплекс запирают на карантин — кажется, среди жильцов есть зараженные. Паника нарастает, и добрые соседи быстро становятся непримиримыми врагами.

«Двадцать пять, двадцать один»

Оригинальное название: Seumuldaseot seumulhana

Год выхода: 2022

Жанр: спортивная драма, мелодрама

Режиссеры: Чон Джи-хён и Ким Сын-хо

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 1 час 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.6 и 8.6

В главных ролях: Ким Тхэ-ри, Нам Джу-хёк, Пона, Чхве Хён-ук

Спортивная мелодрама, события которой затрагивают два поколения молодых кореянок.

1988 год. Юная спортсменка На Хи-до (Ким Тхэ-ри) занимается фехтованием в своей школе, однако из-за проблем с финансированием ее команду распускают. Трудолюбивая Хи-до переводится в новую школу и вскоре попадает в национальную сборную. В это же время родители Пэк И-джина (Нам Джу-хёк) теряют свое внушительное состояние из-за кризиса. Чтобы обеспечить себя, юноша начинает подрабатывать доставщиком газет.

В наше время дочь На Хи-до по имени Ким Мин-чхе (Чхве Мён-бин) решает прервать занятия балетом. На чердаке родительского дома она находит старый материнский дневник и погружается в прошлое своей семьи.

«Необычный адвокат»

Оригинальное название: Isanghan byeonhosa U Yeongu

Год выхода: 2022

Жанр: мелодрама, комедия, драма

Режиссер: Ю Ин-щик

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 1 час 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 8.6

В главных ролях: Пак Ын-бин, Кан Тхэ-о, Кан Ги-ён, Чон Бэ-су

Эта дорама — история о необычной и очень трудолюбивой юристке, которая решает самые сложные дела.

Двадцатисемилетняя У Ён-у (Пак Ын-бин) — девушка с синдромом Аспергера. Она обладает крайне высоким IQ и креативным мышлением, но совершенно не умеет общаться с другими людьми.

Героиня работает в крупной юридической фирме — она стала первым южнокорейским адвокатом с расстройством аутистического спектра. Ён-у воспитал заботливый отец одиночка У Гван-хо (Чон Бэ-су), а ее наставником на работе стал ответственный старший юрист Чон Мён-сок (Кан Ги-ён).

Оригинальное название: Deo geullori

Год выхода: 2022

Жанр: драма

Режиссер: Ан Гиль-хо

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4

Рейтинг IMDb: 8.1

В главных ролях: Сон Хе-гё, Ли До-хён, Лим Джи-ён, Ём Хе-ран

Красивая драма, которая понятным языком говорит о таких тяжелых темах, как буллинг, насилие и сексуальные домогательства. А еще показывает, что иногда для человеческой жестокости не нужны причины.

В юности Мун Дон-ын (Сон Хе-гё) мечтала стать успешным архитектором. Однако ее планам не суждено было осуществиться — жизнь девушки сломали бессердечные одноклассники. В школе Мун стала жертвой сексуального насилия, а также получила ожоги всего тела и тяжелую моральную травму.

Единственное, что остается униженной и напуганной Дон-ын — разработать изощренный план мести, который позволит наконец поставить повзрослевших мучителей на место. Чтобы воплотить свою идею, девушка устраивается на работу в школу, где учится дочь ее главной обидчицы. Однако, возможно, Мун и не придется мстить — с жестокими и погрязшими в обмане людьми прекрасно расправится сама судьба.

«Большее зло» / «Худшее из зол»

Оригинальное название: Choeakui ak

Год выхода: 2023

Жанр: криминальная драма, боевик

Режиссер: Хан Дон-ук

Сколько серий: 12

Длительной одной серии: 52 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4

Рейтинг IMDb: 8.3

В главных ролях: Чи Чхан-ук, Ви Ха-джун, Лим Сэ-ми, Биби

Нуарная дорама от Netflix о жестоком криминальном мире и наркобизнесе.

События происходят в середине 1990-х в одном из самых густонаселенных районов Сеула, Каннаме. Чо Ги-чхоль (Ви Ха-джун) состоит в местной преступной банде, но не может торговать наркотиками из-за запрета главаря. Недовольный Ги-чхоль жестоко расправляется со своим боссом и захватывает власть в группировке.

Наркобизнес процветает, а влияние группировки постепенно распространяется на другие регионы Южной Кореи, Китай и Японию. Бандой Чо Ги-чхоля начинает интересоваться полиция, а другие криминальные боссы объявляют ему войну.

Чтобы раскрыть преступные схемы наркоторговца, в группировку внедряется полицейский Пак Джун-мо (Чи Чхан-ук). Он притворяется кузеном лучшего друга Ги-чхоля, которого не стало во время бандитских разборок. Постепенно Джун-мо теряет моральные ориентиры и словно забывает, что работает под прикрытием.

«Выходи замуж за моего супруга!»

Оригинальное название: Nae nampyeongwa gyeolhonhaejwo

Год выхода: 2024

Жанр: мелодрама, фэнтези

Режиссер: Пак Вон-гук

Сколько серий: 16

Длительной одной серии: 1 час 5 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2

Рейтинг IMDb: 7.9

В главных ролях: Сон Ха-юн, Пак Мин-ён, На Ин-у, Ли И-гён

Фантастическая история о тайнах, изменах и путешествиях во времени, вышедшая на Amazon Prime Video в 2024 году.

Кан Джи-вон (Пак Мин-ён) тяжело больна, но стремительно ухудшающееся состояние ее не беспокоит. Гораздо страшнее то, что ее супруг Пак Мин-хван (Ли И-гён) изменяет Кан с ее лучшей подругой. Особенно если учесть, что ни муж, ни его любовница не испытывают вины за предательство — наоборот, они признаются, что с нетерпением ждут, когда Кан не станет.

Между супругами вспыхивает ссора — в результате скандала Кан сильно ударяется головой о стеклянный стол. Однако женщина, которая должна была лишиться жизни, внезапно оказывается в прошлом. Кан Джи-вон каким-то образом переносится на десять лет назад — теперь она может изменить свою судьбу и отомстить изменнику. В процессе героине придется узнать много неприятных тайн о самых близких и даже о самой себе.