Представлены кадры комедии «Вечность»

Кинокомпания A24 поделилась новыми кадрами фильма «Вечность» — новой романтической комедии. Премьера ленты состоится уже 26 ноября в мировых кинотеатрах.

© Чемпионат.com

События ленты развернутся на Развилке — в месте, куда попадают души умерших, чтобы решить, где они проведут загробную жизнь. Там встречаются духи скончавшихся супругов Джоан и Ларри, однако девушка также видит и душу своего первого мужа Люка, погибшего во время Корейской войны.

© Entertainment Weekly/A24

© Entertainment Weekly/A24

© Entertainment Weekly/A24

© Entertainment Weekly/A24

Главную роль исполнит Элизабет Олсен («Мстители», «Годзилла»), а двух её кавалеров — Майлз Теллер («Топ Ган: Мэверик», «Дело храбрых») и Каллум Тернер («Властелины воздуха», «Борджиа»). Режиссёром выступит Дэвид Фрейн («Третья волна зомби»).