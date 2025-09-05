Когда выйдет черная комедия «Дело семейное»

Локализованный трейлер и новую дату российской премьеры фильма «Дело семейное» (Adulthood) обнародовала 5 сентября 2025 года кинокомпания «Экспонента». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в чёрной комедии Алекса Уинтера исполнили Джош Гад, Кая Скоделарио, Билли Лурд, Энтони Кэрриган, сам Алекс Уинтер и другие.

© Кадр из трейлера

Перед продажей родительского дома брат и сестра Меган (Скоделарио) и Ной (Гад) решают привести его в порядок. Когда в подвале обнаруживается труп соседки, пропавшей много лет назад, они понимают, что эта находка сделает их главными лицами в местной криминальной хронике и, возможно, станет причиной потери наследства. Им не остается ничего другого как решить эту проблему по-семейному, скрыв преступление родителей. Но когда появляются свидетели, которые начинают их шантажировать, новоиспеченные подельники сами встают на скользкий путь.

По уточненным данным, «Дело семейное» выйдет в российский прокат 20 ноября.