Amazon снимет сериал по игре Life is Strange

Amazon готовит новую экранизацию видеоигр. Компания заказала производство сериала по мотивам серии видеоигр Life is Strange с живыми актёрами. Создателем шоу выступит Чарли Ковелл, который работал над сериалами «Конец ***го мира» и «Каос».

Будущее шоу адаптирует оригинальную игру и расскажет о юной студентке по имени Макс, которая обнаруживает в себе способность перематывать время. Однажды девушка спасает свою подругу детства Хлою, после чего они вместе начинают расследование таинственной пропажи местной студентки и пытаются предотвратить катаклизм, который надвигается на город Аркадия Бэй.

Оригинальная Life is Strange вышла в 2015 году и стала большим феноменом. Проект получил высокие оценки от критиков и геймеров за проработку мира, харизматичных персонажей и захватывающий сюжет. После этого игра получила несколько продолжений, включая недавнюю игру Double Exposure — она продолжает историю Макс.