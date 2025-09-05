Войтинский заступился за озвучку в современном российском кино

Речь актеров в кино изменилась, поскольку люди в обычной жизни стали говорить энергично и менее академично, объяснил НСН Александр Войтинский.

Запись речи актеров непосредственно на съемочной площадке позволяет сохранить «правду момента» и актерского перевоплощения, при этом обходится дороже, чем полный дубляж фильма на студии, заметил в беседе с НСН кинорежиссер Александр Войтинский.

Главной проблемой российского кинематографа является отсутствие качественного озвучивания фильмов, сказал ТАСС артист эстрады, актер и режиссер Ефим Шифрин. По его словам, в советских фильмах речь актеров звучала четко и понятно благодаря системе дубляжа, звук записывался отдельно в студии уже после съемок. Сейчас же используются скрытые микрофоны на площадке, при этом речь в кино, по мнению Шифрина, стала менее внятной. Войтинский допустил, что если не полагаться на личный опыт, а сравнить озвучку, более качественный звук можно будет услышать именно в современном кино.

«Мир каждый день становится лучше, этот это эволюция. При этом никогда не смолкнут жалобы на то, что мир окончательно испортился, и это нормально. Во-первых, отдельный, конкретный человек всегда отстает от общего движения вперед, отсюда неизбежны вздохи: «ах, в наше время было лучше». Во-вторых, мы становимся более требовательными, нам всегда мало достигнутого. Если не доверять воспоминаниями, а просто включить старое кино, то его низкий уровень удивит и самого горячего сторонника прошлого. Секрет в том, что память сохраняет наши ощущения, а они и правда были восхитительными», — заявил он.

Собеседник НСН также подчеркнул, что запись звука на площадке непосредственно во время съемок позволяет актерам достовернее передать эмоции, но стоит дороже, чем мог бы обойтись дубляж.

«Звук пишется на площадке ради правды момента, чтобы полнее и точнее передать актерское состояние на площадке, когда совершается чудо перевоплощения. Сколько раз приходилось сталкиваться с бессилием и разочарованием актеров, которые не могут повторить прожитое мгновение и воспроизвести свою речь в студии озвучания. Сегодня запись на площадке стала нормой, стандартом. Как правило, это дороже, потому что все равно не избежать студийных дописок и связанных с этим затрат. Но качество живого звука всегда выше», — уточнил Войтинский.

По его словам, речь современных артистов стало менее четкой, поскольку за годы общепринятая манера произношения изменилась.

«Сегодня мы не замечаем, что говорим энергичнее, свободнее, сокращая речь на пути к смыслу и действию, отказываясь от витиеватых оборотов и не столь академично проговаривая каждый звук. Иногда это действительно снижает внятность, но что уж поделать, вот так мы теперь говорим! Зато это узнаваемо, это мы, и это про нас», — пояснил режиссер.

