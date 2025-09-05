«Заклятию 4» предрекают рекордный старт

5 сентября состоялась премьера фильма «Заклятие: Последний обряд» — четвёртой части серии хорроров от студии Warner Bros. По итогам превью-показов в США лента заработала $ 8,5 млн, что стало лучшим результатом не только в 2025 году, но и для всей франшизы.

Сейчас ленте предрекают старт в $ 50 млн в домашнем регионе — в этом случае сиквел поставит рекорд во франшизе. За рубежом лента должна собрать примерно столько же, поэтому за первые выходные сборы картины должны превысить $ 100 млн. Учитывая скромный бюджет в $ 55 млн, лента может окупиться всего за неделю проката. Предыдущие ленты также хорошо стартовали в США, однако их стартовые показатели не превышали отметку в $ 41 млн.

Четвёртая часть «Заклятия» продолжает историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт лишь об окончании первой фазы.