Какой получилась бандитская комедия «Пойман с поличным»

В параллельный прокат вышел новый фильм Даррена Аронофски «Пойман с поличным»: режиссер «Реквиема по мечте», «Рестлера» и «Черного лебедя» неожиданно снял убойную криминальную комедию в духе Квентина Тарантино и Гая Ричи. Причем с участием гангстеров-хасидов и известных российских актеров. «Лента.ру» рассказывает, чем именно «Пойман с поличным» восхитил почти всех.

Несколько лет назад будущее представлялось Хэнку Томпсону (Остин Батлер) вполне ясным. Там были переход из юношеской бейсбольной команды в профессиональную, а потом и место в составе любимых San Francisco Giants. Однако нелепая авария поставила крест и на спортивной карьере, и на адекватной самооценке. С тех пор Хэнк не садится за руль и называет пиво с утра завтраком чемпиона. Алкоголизм у него профессиональный, обеспеченный работой в нью-йоркском баре. На дворе 1998 год, одиозный мэр Джулиани возобновил действие закона о запрете на танцы в барах и ресторанах (отменят его только в 2017 году), так что работа так себе, но грех жаловаться. От мечты о бейсболе остались лишь созвоны с мамой по итогам важных матчей да кепка, которую иногда берет поносить медсестра Ивонн (Зои Кравиц). С Ивонн весело, но девушка хочет определенности, а Хэнк чуть что норовит уткнуться взглядом в стену и так застыть.

Дата выхода: 4 сентября.

Даррен Аронофски. В ролях: Остин Батлер, Зои Кравиц, Юрий Колокольников, Лев Шрайбер, Реджина Кинг, Винсент Д’Онофрио.

Из затянувшегося ступора Хэнка вывели пара русских бандитов: Леха (Юрий Колокольников) и Микроб (Никита Кукушкин — включен Минюстом РФ в реестр иноагентов). В принципе, они пришли к соседу Хэнка Рассу, но этот обладатель пышного ирокеза умотал в родной Лондон проститься с отцом, оставив соседу кота. Леха и Микроб не разобрались и наваляли самому Томпсону. Когда он очнулся в больнице без почки, выяснилось, что проблемы только начинаются. Очередь тех, кто хочет с ним пообщаться, включает мексиканца Колорадо (Бэд Банни), хасидских гангстеров Липу и Шмулли (Лев Шрайбер и Винсент Д’Онофрио), а также детектива Роман (Реджина Кинг), у которой в этом неясном деле свой интерес.

Предмет интуитивного исследования Даррена Аронофски — дистанция между возвышенной метафизикой и пошлостью, звонкой как медные деньги или пощечина. Достаточно лишь чуть всмотреться в его фильмографию, как на эту линию встанут не только «Пи», «Фонтан» и «Мама!», но и «Кит», «Рестлер» и «Реквием по мечте». Не говоря уже о «Черном лебеде», который был чудом в перьях в самом прямом, буквальном смысле. По всей видимости, на взлетающем к свету в финале «Кита» Брендане Фрейзере идеи у Аронофски временно кончились, так что он решил спуститься со своих высот на землю и показать, что ничто человеческое ему не чуждо. «Пойман с поличным» — кино именно что человеческое, и ввысь его герои устремляются лишь под воздействием болезненных пинков.

Сценарий по собственному роману написал Чарли Хьюстон — профессиональный беллетрист широкого профиля с амбициями кинематографиста. На его счету есть и детективы, и фантастические романы, и участие в сценарной группе сериала «Готэм». Про героя картины Хэнка Томпсона у Чарли на всякий случай есть еще две книжки. Работа над экранизацией «Пойманного с поличным» началась в 2013 году — со сценаристом «Людей-Икс» и «Хранителей» Дэвидом Хэйтером на режиссерской должности и Патриком Уилсоном в главной роли.

Можно предположить, что Хэйтер (у него в резюме еще и «Король скорпионов» с Дуэйном Джонсоном) подошел бы к постановке более прямолинейно. Аронофски, разумеется, простоты себе позволить не мог даже в бульварном жанре, чем изрядно озадачил критиков, ломающих голову, каким образом новая работа режиссера соотносится с прошлыми. Общего здесь больше с «Реквиемом по мечте». Он вышел спустя два года после событий «Пойманного с поличным» и там тоже был герой с широко распахнутыми голубыми глазами. Если присмотреться, у двух фильмов есть даже визуальные рифмы, включая вынесенное на афиши «Реквиема» сочетание крупного плана глаза с прожилками и фигуры в красном на фоне океана. Эта последовательность образов в «Пойманном с поличном» почти в точности повторяется ближе к финалу. И эта связь кажется даже важнее, чем очевидная отсылка к молодости Аронофски, разгар которой пришелся как раз на время действия его нового фильма.

Очевидны связи с главным «певцом» нью-йоркских улиц Мартином Скорсезе. Из его криминальной комедии «После работы» сюда перекочевали Гриффин Данн (в роли хозяина бара, в котором работает Хэнк) и общая динамика фильма-погони с прибаутками. За последние отвечает россыпь приглашенных звезд на любой вкус. Почти сразу после титров мы встречаем за стойкой рэпера Экшена Бронсона, потом в кадр влетают Леха и Микроб, затем — их шеф в исполнении Бэда Банни, а ближе к финалу приходит время комического дуэта дородных хасидов Лива Шрайбера и Винсента Д’Онофрио. В идеале последняя парочка, заметим, должна была бы получить свой собственный двухчасовой фильм. Остин Батлер — замечательный актер и настоящая звезда старого образца: немного от Джона Траволты, немного от Джеймса Дина.

Остин Батлер достоверен в мелочах и даже ночевал на съемочной площадке, чтобы войти в образ. Аронофски честно попытался рассмотреть в его герое драму и парадоксальность. Однако это все же яркий, комиксовый даже герой-функция. Мотив бегства от себя, который Аронофски пытается вывести на первый план, нужен Хэнку лишь в качестве порохового запала. Место действия такой истории должно быть наполнено жизнью, но по улицам Нью-Йорка 1998 года люди и машины передвигаются только по сюжетной необходимости. Режиссер не видит в этом проблемы — пространство его фильмов всегда подчеркнуто условно, но художественный метод, которым по инерции пользуется Аронофски (ему 56 лет, стиль давно сформирован), совершенно не подходит к выбранному бульварному сюжету. Есть ощущение, что режиссерская интуиция нашептывала об ошибке, так что постановщик на каждом шагу страхуется при помощи лирических отступлений. Главное из них — увесистый саундтрек, сочиненный модной группой IDLES, насчет которого в фильме даже есть шутка-анахронизм. С музыкой здесь вообще закономерно связаны лучшие моменты, включая замечательно смонтированные финальные титры.

С грошовой криминальной интригой, которая здесь в центре композиции, дела обстоят похуже. Режиссера она безусловно интересует профессионально, но по-человечески так же явно оставляет равнодушным. Из всех героев его больше всех привлекает кот — действительно очаровательный. Кроме того, энергично выглядят повторяющиеся кадры с Батлером, который пробуждается от навязчивого ПТСР-кошмара, и рапиды автомобильного бампера, разлетающегося под Scorpions. Все остальное — в большей степени гиперссылки на кинематограф предлагаемой эпохи, чем действительное воплощение духа славного голливудского прошлого.

Нельзя не сказать напоследок про особенный манок, который в случае выхода фильма в официальный прокат принес бы «Пойманному с поличным» приличную прибыль. Речь, разумеется, о дуэте Колокольникова и Кукушкина, которому уделено больше экранного времени, чем обычно полагается русским гостям в Америке. Роли, впрочем, немногословные, особенно у Колокольникова. Его ухмылка традиционно говорит, что он способен на большее, чем очередной «плохой русский», но готов покорно ждать своего часа. Что же до Кукушкина, то его первая заграничная киноработа значительно ярче и экспрессивней — где-то между Владимиром Епифанцевым времен «Зеленого слоника» и популярным в светской Москве 90-х годов перформансом Олега Кулика, в рамках которого он бегал на четвереньках и лаял на людей. Его название, пожалуй, подошло бы какому-нибудь из следующих фильмов Даррена Аронофски: «Бешеный пес, или Последнее табу, охраняемое одиноким Цербером».