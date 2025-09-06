Леброн Джеймс назвал четыре любимых фильма

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время выступления на канале Letterboxd в YouTube рассказал о своих любимых фильмах. Спортсмен назвал криминальные ленты «Славные парни» (1990) и первые две части «Крёстного отца», а также комедию «Поездка в Америку» и исторический боевик «Гладиатор».

© Чемпионат.com

Отметим, что Леброн и сам снимается в кино. За плечами спортсмена более двух десятков ролей. Кроме того, Джеймс владеет продюсерской компанией SpringHill Company.

В прошлом сезоне НБА Джеймс принял участие в 75 матчах (включая в плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, делал 7,9 подбора и восемь результативных передач.