Михалков назвал «Анору» слабым фильмом

Режиссер Никита Михалков считает фильм «Анора» Шона Бейкера слабым. Об этом он заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

По словам Михалкова, со времен перестройки кинокартина из России могла претендовать на внимание и приз на кинопремиях, если она в достаточной степени негативно относится к той стране, где произведена.

«Скажем, если взять фильм «Анора», который выстрелил и на Каннском фестивале, и на «Оскаре», <...> который <...> в общем является очень средним — по художественной линии, сейчас я не говорю про содержание, просто по кино — это кино слабое, на мой взгляд», — сказал режиссер.

В марте прошла 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа. Режиссер Шон Бейкер получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» за картину «Анора». В ленте приняли участие российские актеры, среди которых Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль. Кроме того, «Анора» завоевала статуэтки в категориях «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий».

Юра Борисов был номинирован на «Лучшую мужскую роль второго плана», но статуэтка досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».