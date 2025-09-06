Как будут внедрять изучение кино в школах

Изучение фильмов из рекомендованного Минпросвещения списка для школьников будут внедрять через уроки истории и литературы. Об этом сообщил ТАСС народный артист России, один из разработчиков перечня рекомендованных лент Карен Шахназаров.

"Министерство просвещения - у меня было совещание с представителями, и они уже сейчас будут внедрять эту школьную программу через, пока, уроки истории, литературы, другие там будут. То есть эти картины уже войдут в систему обучения. Но не как отдельный предмет, а как образовательная часть других предметов. У них система, пока внедрить сразу как предмет с 1 сентября сложно. Но уже этот процесс, как говорится, пошел", - рассказал Шахназаров.

По его мнению, такой подход и стратегия верные, так как нельзя в такой короткий срок подготовить отдельный предмет, не имея методических пособий и готовых специалистов. "На это нужно время. Но самое главное, что министерство просвещения уже даже практически с этого года хочет внедрять это уже в систему, чтобы хотя бы дети так или иначе смотрели эти картины", - уточнил он.

Говоря о составлении перечня рекомендаций, Шахназаров отметил, что эксперты исходили из примеров картин, которые можно использовать для удачного внедрения в школьную программу. Одним из ориентиров для работы над списком фильмов режиссер назвал русскую литературу.

"Русская литература прежде всего апеллирует к классике, и, как говорится, понятно, что там изучают Гоголя, Толстого, Достоевского и прочее, прочее. <…> По этому принципу мы и составили [список], взяли картины 50 крупных мастеров. Вот, картины проверены временем. То есть их можно считать вполне классическим запасом российского, отечественного кино", - резюмировал Шахназаров.

О перечне фильмов

Среди представленных в перечне фильмов: "Гардемарины, вперед!" Светланы Дружининой (1987 г.), "Вий" Константина Ершова и Георгия Кропачева (1967), "Место встречи изменить нельзя" Станислава Говорухина (1979), "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974) и "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1976) Никиты Михалкова, "Обыкновенное чудо" Марка Захарова (1978), "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая (1973), "Гусарская баллада" и "Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова (1966), "Солярис" Андрея Тарковского (1972), "Дядя Ваня" (1970) и "Дворянское гнездо" (1969) Андрея Кончаловского, "Мы из джаза" и "Курьер" Карена Шахназарова (1983), "В бой идут одни старики" Леонида Быкова (1973) и другие картины советского кинематографа.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился сформировать перечень из 100 лучших российских и советских фильмов для показа в общеобразовательных организациях. Ответственными были назначены министр просвещения Сергей Кравцов и Шахназаров. 29 августа Минпросвещения РФ опубликовало список фильмов, обязательных для школьной программы.