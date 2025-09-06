Актер Яцко высказался о современном кинематографе

Современный кинематограф в большей степени определяется продюсерами, а не режиссерами. Такое мнение в интервью ТАСС выразил заслуженный артист России, актер театра и кино Александр Яцко.

"Это действительно так, и произошло это давно. Было время, когда кино было режиссерским. Тогда появились великие картины - "Апокалипсис сегодня", "Крестный отец", "Однажды в Америке". Потом все стало склоняться в сторону продюсеров: деньги нужно возвращать, коммерческий успех важен, провалы практически недопустимы. И в этом нет большой беды, просто так устроена жизнь", - сказал Яцко.

По его словам, авторское кино продолжает существовать, однако рассчитано в первую очередь на узкую аудиторию.