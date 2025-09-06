Джоди Комер и Гарри Меллинг снимутся в музыкальном хорроре «Чучело»

Джоди Комер («Убивая Еву», «Последняя дуэль») и Гарри Меллинг («Гарри Поттер», «Всевидящее око») сыграют главные роли в романтическом хоррор-мюзикле «Чучело» (Stuffed). Как сообщает Deadline, фильм станет полнометражным режиссерским дебютом Тео Райса, который написал сценарий вместе с композитором Джоссом Холденом-Рея. Проект вырос из их одноименной короткометражки, которая получила приз жюри и приз зрительских симпатий на фестивале SXSW в 2021 году, а также была номинирована на премию BAFTA в 2022-м.

Главная героиня Араминта (Комер) - задумчивая таксидермистка, тайная мечта которой — сделать чучело человека. Когда она встречает Берни (Меллинг), одинокого мужчину, который так боится быть забытым, что сам добровольно соглашается на это, их союз неожиданно перерастает в захватывающий роман.

Съемки стартуют 15 сентября 2025 года в Южном Уэльсе.