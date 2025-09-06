Завершились съемки сиквела «Вышки»

Завершились съемки фильма «Вышка 2» (Fall 2). Как сообщает Deadline, в сиквеле хитового триллера «Вышка» (Fall) главные роли исполнили Харриет Слейтер («В стране фей»), Арсема Томас («Королева Шарлотта: История Бриджертонов») и Том Бриттни («Гранчестер»). Режиссерами выступили Майкл и Питер Спириг («Патруль времени», «Пила 8»), сценарий написал режиссер и сценарист оригинального фильма Скотт Манн в соавторстве с Джонатаном Фрэнком, продюсерами вновь стали Марк Лейн и Джеймс Харрис из Tea Shop Productions. Съемки прошли в Таиланде в начале 2025 года, а выход «Вышки 2» в прокат запланирован на 2026-й. Производством занималась Capstone Studios, а мировой прокат обеспечит Lionsgate.

© Постер

«ИнтерМедиа» напоминает, что в «Вышке» молодая женщина-альпинист по имени Бекки (Грейс Кэройлан Харри) через год после трагической смерти своего мужа Дэна (Мэйсон Гудинг), сорвавшегося со скалы, соглашается на предложение своей подруги Шайло Хантер (Вирджиния Гарднер) почтить его память тем, чтобы рассеять прах, забравшись на заброшенную телерадиомачту. Девушки не подозревают, что им придется несколько часов сражаться за свою жизнь на головокружительной высоте безо всякой надежды на помощь.

По сюжету сиквела, потрясённая смертью своей сестры Хантер, Джекс (Слейтер) знакомится с Люс (Томас) - бесстрашной подругой покойной. Чтобы исцелиться, они решаются на печально известную прогулку по доске на горе Кван в Таиланде. После того, как внезапный оползень оставляет их на хрупкой опоре на высоте 3000 футов, Джекс должна противостоять своим самым глубоким страхам и бороться за выживание.

Малобюджетный триллер «Вышка» 2022 года стал прорывным хитом в прокате и на Netflix. Фильм собрал более 20 миллионов долларов при первоначальном бюджете в 3 миллиона. Технология Flawless использовалась при дубляже и создании семейных версий фильма. Например, ругательства, которые произносит в фильме героиня Вирджинии Гарднер, были заменены на понятные для всей семьи, что сыграло важную роль в расширении успеха фильма.

Известно, что Capstone Studios дала зеленый свет сиквелу и триквелу «Вышки», а Скотт Манн вернется, чтобы написать сценарий и выступить режиссером третьей части.

«Вышка» выходила и в российский прокат, а в 2023-м кинокомпания «Марс Медиа» приобрела права на съемки ремейка. Сообщалось, что фильм выйдет в 2025 году, но по последней информации, озвученной продюсером Рубеном Дишдишяном в августе 2025-го, завершена лишь работа над сценарием, а съемки запланированы в Екатеринбурге в 2026 году.