Памела Андерсон и Гай Пирс станут влюбленными в бегах

Памела Андерсон («Шоугёрл», «Голый пистолет») и Гай Пирс («Саван», «Адская машина») исполнят главные роли в фильме «Королева водопадов» (Queen of the Falls). Как сообщает Deadline, сюжет держится в секрете, но известно, что это будет музыкальная история о двух влюбленных в бегах.

Режиссерами и сценаристами проекта выступают Рания Аттих и Дэниэл Гарсиа, получившие в 2014 году премию «Независимый дух» за фильм «H.». Они также вместе работали над фильмом «Инициалы С.Г.» и сериалом «Курорт». Мариус де Фриз («Ла Ла Ленд», «Конец света») напишет музыку, а Селия Роулсон-Холл («Солнце мое» поставит хореографию.