Михалков задумался о съемках фильма об опасности ИИ

Михалков считает, что можно было бы снять фильм об опасности ИИ
Народный артист России председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков высказался об опасности искусственного интеллекта, об этом можно было бы снять "серьезный фильм". Режиссер выступил в рамках Х Восточного экономического форума (ВЭФ).
По словам режиссера, со временем в мире то, что было не принято в обществе, "потом становилось тем, что можно попробовать", а "потом стало обязательным". В частности, Михалков упомянул чайлд-фри "как наступление на естественность и божественность человеческой жизни". Как считает режиссер, "во многом этому способствует как импульс и искусственный интеллект, который грозит стать не средством, а импульсом к решению".
"Совсем недавняя история, страшная история о том, как человек, общаясь с искусственным интеллектом, убедился в том, что ему нужно убить и свою мать-старуху, и себя. Это, кстати, повод для серьезного фильма", - добавил Михалков.
