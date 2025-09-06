Психологи изучили стиль воспитания из фильма «Батя»

В России стартует инициатива Минтруда и соцзащиты по поддержке и популяризации осознанного родительства. В ее рамках пройдут всероссийский конкурс «Отец года» и презентация социального ролика, призванного сформировать новый образ современного отца. Но вопрос, каким же должен быть современный родитель, до сих пор дискуссионный. Должен ли он быть строгим и требовательным, «как раньше», или, наоборот, лучшим другом, как предписывает современная психология.

Отношение мужчин к родительству меняется. Сегодня отец — это не просто кормилец и пример для подражания, а вовлеченный — «осознанный» — родитель, легко меняющий подгузники младенцу, а также — лучший друг, которому можно доверить все тайны. Во всяком случае так себе представляют роль папы многие современные мужчины, основываясь на моделях воспитания из популярной психологии. Авторитарная модель, характерная для советского и постсоветского времени, сейчас не в моде. Но так ли она плоха? Плюсы и минусы отцовского воспитания поколения бумеров (1944–1967) и миллениалов (1984–2000) мы обсудили с психологом и педагогом Жанной Флинт, разобрав ситуации из фильма Дмитрия Ефимовича «Батя», где главный герой в исполнении Владимира Вдовиченкова — образец типичного постсоветского родителя.

Абсолютное табу

Сцена из фильма № 1: Соседка приводит маленького Макса, разбившего окно. В одной руке она держит рогатку, в другой — его ухо.

«Ваш?» — спрашивает она грозно. Макс пищит, что он не специально.

«Квартирой ошиблись», — отвечает отец и захлопывает у них перед носом дверь.

С точки зрения классической, а не гиперопекающей психологии поступок отца — правильный. Он совершил несколько важных вещей одновременно. Во-первых, он дал сыну понять, что есть абсолютные табу — поступки, которые «сын его сделать не мог». Это формирует четкие моральные границы. Во-вторых, он не вступил в пререкания с соседкой, показав, что не будет поддерживать истерику. Для сына же самым страшным наказанием стал не крик соседки, а мгновенное «отречение» отца. Это урок на всю жизнь: совершил проступок — будь готов к последствиям. Современный же отец, часто инфантильный, нередко сам выросший без отца, скорее всего, начал бы оправдывать ребенка, кричать на женщину, порождая новый виток конфликта, или уточнил бы, сколько он должен, чтобы «замять вопрос». Но сын из этой ситуации не сделал бы нужных выводов.

Бесполезная манипуляция

Сцена из фильма № 2: Батя учит Макса читать по политическим сводкам передовиц газет. Не разрешает выйти из-за стола, пока тот не дочитает все.

Это воспитание воли. Отец не подбирал специальных детских текстов, он жил в своей реальности и поделился с сыном частью этой реальности, дав газету. Задача была проста и конкретна: «Сделай — и иди». Здесь нет манипуляций, торговли вроде «прочтешь — получишь конфету» или уговоров. Это честные, прозрачные отношения, где правило «надо» не обсуждается. Современные родители чаще всего идут по пути манипуляций. Точно так же делает и сам выросший Макс, когда он дает планшеты детям, чтобы они не дрались в машине. Но манипуляция не поможет привить ребенку навык делать что-то просто потому, что это необходимо.

Не потакать детской прихоти

Сцена из фильма № 3: Макс звонит в дверь и радостно показывает бате кота, найденного на улице. Отец берет кота на руки, Макса заводит в квартиру, а затем вышвыривает орущего кота в подъезд.

Со стороны поступок бати может показаться жестким, но на деле это адекватное поведение ответственного человека. Отец понимал, что ребенок в семь лет, а именно столько было Максу в фильме, не способен нести полноценную ответственность за живое существо. Значит, весь груз ухода ляжет на родителя. Кроме того, возникнут дополнительные расходы, а, как мы помним, семья была довольно стеснена в средствах. Кроме того, кот выглядел довольно ухоженно, что наводит на мысли, что он вообще не был бездомным.

Современный же отец часто идет на поводу у сиюминутной детской прихоти. В этой ситуации он скорее всего взял бы кота домой, чтобы поощрить сына за добрый поступок. А потом семья столкнулась бы с проблемами: отсутствием времени на уход за ним или аллергиями. И в итоге животное сдали бы в приют или выбросили, что нередко случается.

Главное — ответственность

Сцена из фильма № 4: Маленький Макс повесил кормушку для птиц, а папа заставил его оттирать балкон, испачканный голубями.

Современная психология может расценить эту отцовскую реакцию как подавление инициативы, когда вместо похвалы за доброе дело ребенок получает тряпку, но тут опять надо постараться увидеть суть. А суть опять же про ответственность: ты в ответе за тех, кого приручаешь. Приручил голубей — отвечай за них, убирай балкон. Тем более отец же не каждый день заставлял его мыть балкон, просто однажды вышел, увидел масштаб бедствия и заставил ликвидировать последствия собственных добрых дел.

Снижает волю

Сцена из фильма № 5: Батя смотрит футбол, а Макс просит его поиграть с ним в летчиков. Отец сажает его на сервант, чтобы не отвлекал.

«Летчики летают высоко и молча, — говорит он. — Работа ответственная…»

Да, выглядит решение вопроса грубоватым, но не для ребенка. Он, конечно, может испугаться высоты, но, пока отец смотрит футбол, научится справляться со страхом. Тем более что батя рядом, если что — придет на помощь. Или действительно представить себя летчиком. Но модные психологи наверняка сказали бы, что это жестоко и чревато психологической травмой для ребенка. А теперь давайте представим, что сделает в такой ситуации современный отец? Ему нужно досмотреть футбол, а тут сын мешает. Он практически со стопроцентной вероятностью даст ему планшет с игрой, ну или мультик включит — то есть заткнет его «цифровым наркотиком». Многие сегодня даже кормят с гаджетами, лишь бы не «включаться». А это в долгосрочной перспективе вредит ребенку — снижает его концентрацию и волю... То есть и тут и там отцы примерно одинаково бы поступили, но в первом случае ребенок получил «приключение», а во втором — понял, что от него пытаются отгородиться.

Готовность справляться с настоящими проблемами

Сцена из фильма № 6: Макс потерял банку, куда они с батей складывали червей для рыбалки, поэтому батя копает червей прямо в руку Максу, приговаривая, что нечего, мол, было банки терять…

Батя наглядно продемонстрировал принцип причинно-следственных связей: любое действие порождает последствие. Потерял — возмести. Кроме того, это урок поиска решений и преодоления брезгливости. Отец показал, что, если потерял инструмент — в данном случае банку, — то его можно заменить тем, что есть под рукой. Реакция отца в этом случае помогает Максу развить гибкое мышление: нет безвыходных ситуаций, оглянись — решение всегда рядом. Кроме того, для мальчика важно пройти через подобные «испытания» — контакт с землей, червями, неприятными ощущениями. Это учит справляться с реальными, а не стерильными жизненными задачами.

Современный отец, скорее всего, пошел бы искать банку или отправился бы в магазин, чтобы купить замену потерянной, ограждая сына от любого дискомфорта.

Но нужно понимать, что сталкиваться с проблемами — важное условие развития мальчиков. Умение преодолевать и справляться с трудностями — ключевой навык нормального мужчины.

Это часть жизни

Сцена из фильма № 7: Когда Макс с батей пришли на кладбище красить ограду могилы деда, мальчик проголодался и сказал об этом отцу. Отец недолго думая взял конфету с могилы и бросил ее Максу. Тот в ужасе отпрыгнул.

«Значит, не голодный», — заключил батя и продолжил красить ограду.

Кстати, там еще была сцена, где батя заставляет Макса поцеловать умершую бабушку в гробу… Предложение конфет с могилы, конечно, выглядит жестко и даже цинично. Но если форма посыла вызывает сомнения, то его содержание учит спокойно относиться к факту смерти.

В некоторых европейских странах были случаи, когда малыш становился свидетелем смерти собаки, сбитой автомобилем. А отец ребенка подавал в суд на автомобилиста, чтобы взыскать моральный ущерб, поскольку по вине водителя сын получил психологическую травму…

В данном случае батя простым и прямым способом показал сыну, что смерть — это естественная часть жизни, а тело умершего человека — это не нечто жуткое, а то, что заслуживает уважения и прощания. Так формируется здоровое, а не истерично-травмированное отношение к конечности бытия.

Современные родители часто совершают ошибку, полностью ограждая детей от темы смерти, не беря их на похороны, придумывая сказки про «долгую дорогу». Это создает у ребенка невроз и полное непонимание того, как справляться с утратой в будущем.

Преодоление испытаний... даже бытовых

Сцена из фильма № 8: Батя заставляет Макса вытащить из унитаза упавшее туда кольцо, а затем предлагает домыть унитаз, «раз все равно мокрый».

Это урок преодоления брезгливости. Мужчинам нередко приходится делать неприятную работу, ту же сантехнику чинить. Поэтому будущий мужчина не должен бояться этой работы. Но тут важно заметить, что у отца не было задачи унизить мальчика. Он просто уронил кольцо, сам лезть туда не захотел, поэтому и попросил Макса, мол, у тебя рука маленькая, ты это сделаешь быстрее. Современный отец вряд ли бы попросил сына об этом, ведь это неприятно и может нанести ему психологическую травму. Хотя мальчикам необходимы подобные «приключения». Если сыновей ограждать от трудностей, то они начнут «добирать» их извне. Все асоциальное поведение в подростковом возрасте — как раз такой «добор опыта». Батя же своим воспитанием постоянно создавал Максу приключения-преодоления так, что ему не пришлось искать их самостоятельно.

Чего категорически делать нельзя

Сцена из фильма № 9: Батя выпивает с товарищами. Приходит Макс и сообщает, что мультики на кассете закончились, а дальше началось видео с голыми дядей и тетей.

«И что — не понравилось? — интересуется папа. — Понравилось, — отвечает Макс. — Ну так иди и смотри дальше».

Это единственное, чего делать категорически нельзя! Просмотр «взрослого» видео в 7-летнем возрасте может сильно повлиять на психику. Осложняет ситуацию еще и алкоголизм бати, который Максим наблюдал, пока жил с ним. В девяностые годы это, к сожалению, было распространено. Вероятно, именно это и стало причиной того, что Макс уехал в Москву и долгое время не виделся с отцом. С другой стороны, когда спустя много лет Макс с женой и детьми приезжает к отцу, мы наблюдаем, что он не спился, а дома у него, как и раньше, идеальный порядок. То есть батя — человек сильной воли. И именно такую волю он и воспитывал в Максе. И думаю, что это у него получилось, ведь по сюжету фильма Макс работает на хорошей работе, обеспечивает семью. Да, в воспитании детей он участия не принимает, но это потому, что его жена, как и многие современные женщины, отстранила его от этого процесса. Но это, как говорится, совсем другая история…

Досье

Жанна Леонидовна Флинт — педагог-психолог с 20-летним стажем, эксперт в вопросах семьи, мама восьмерых детей. В 1995 году окончила КГПИ (Коми государственный пединститут), в 1996 году прошла переподготовку в СГУ (Сыктывкарский государственный университет) по специальности «практический психолог». Сертифицированный педагог-психолог в сфере дополнительного образования детей и взрослых. Автор и ведущая «Школы родителей», курсов и тренингов на тему материнства, детско-родительских отношений.

Наблюдают, копируют

Марк Краснощеков, психотерапевт

— В 2021 году на свет появился фильм Дмитрия Ефимовича «Батя», в котором поколения X и Y могут узнать себя. Отец, показанный в фильме, демонстрирует так называемое мужское воспитание, характерное для девяностых. Но вряд ли его стоит брать за образец при воспитании собственных детей. Дело в том, что дети всегда наблюдают за взрослыми. Поэтому отцовские модели поведения с большой долей вероятности будут скопированы их сыновьями. А мы видим, что главный герой фильма «Батя» редко проявляет положительные эмоции и чувства, в том числе и к сыну. Такая сдержанность, характерная для образа мужчины того времени, может приводить к проблемам с психическим здоровьем, повышая риск депрессии и других психических заболеваний.

К слову, пристрастие к горячительным напиткам у бати тоже, скорее всего, следствие привычки «держать все в себе». При авторитарном воспитании, показанном в фильме, ребенок может вырасти с отсутствием эмпатии, со склонностью к девиантному поведению — поведению, которое отклоняется от общепринятых социальных норм. А это негативно скажется на жизни как самого человека, так и его близких. В условиях жестких правил, подавления инициативы и строгих наказаний ребенку трудно общаться, у него нарушается способность справляться с эмоциями, развивается тревога и излишняя вспыльчивость. Потому лучше всего смотреть на фильм Ефимовича как на пособие, как не надо воспитывать детей и вовремя исправлять свои педагогические ошибки. И тогда дети вырастут здоровыми людьми и целостными личностями.