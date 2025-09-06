Уже 8 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Первокурсницы». Шоу продолжит историю женщин-студенток, которые решают начать учиться заново в 40 лет. В новых сериях Настя и Жанна слетают в Сочи на зимние каникулы, где вторая успеет завести курортный роман.

В продолжение шоу вновь войдёт 16 эпизодов — они будут выходить на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier с понедельника по четверг. Финал состоится 18 сентября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Первокурсницы»