Расписание выхода второго сезона сериала «Первокурсницы»
Уже 8 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Первокурсницы». Шоу продолжит историю женщин-студенток, которые решают начать учиться заново в 40 лет. В новых сериях Настя и Жанна слетают в Сочи на зимние каникулы, где вторая успеет завести курортный роман.
В продолжение шоу вновь войдёт 16 эпизодов — они будут выходить на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier с понедельника по четверг. Финал состоится 18 сентября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Первокурсницы»
- 1-я серия — 8 сентября;
- 2-я серия — 8 сентября;
- 3-я серия — 9 сентября;
- 4-я серия — 9 сентября;
- 5-я серия — 10 сентября;
- 6-я серия — 10 сентября;
- 7-я серия — 11 сентября;
- 8-я серия — 11 сентября;
- 9-я серия — 15 сентября;
- 10-я серия — 15 сентября;
- 11-я серия — 16 сентября;
- 12-я серия — 16 сентября;
- 13-я серия — 17 сентября;
- 14-я серия — 17 сентября;
- 15-я серия — 18 сентября;
- 16-я серия — 18 сентября.