Как российских лидеров изображают в зарубежном кино

Премьера нашумевшего фильма «Кремлевский волшебник» о Владимире Путине, роль которого исполнил Джуд Лоу, состоялась 31 августа на Венецианском кинофестивале. «Вечерняя Москва» с членом Союза кинематографистов России, креативным продюсером Олегом Богатовым разбиралась, что стоит за тенденцией снимать зарубежное кино о россиянах.

Не думаю, что фильм «Кремлевский волшебник» претендует на истину в последней инстанции. А вот на кассовые сборы — даже очень. Недаром главную роль исполняет Джуд Лоу. Этот ход, кстати, как и любой кастинг так называемых мировых лидеров — не дань моде, а экономическая необходимость. Звезды обеспечивают глобальные продажи, фестивальные показы и награды. Внешнее сходство уступило место актерскому диапазону — сегодня важнее нюансы актерской игры. Пул «типажных» русских актеров исчерпан, и индустрия наконец готова к сложным портретам, а не к карикатурам.

Исторически эволюция образа «русского» идет от функции к человеку. Холодная война дала нам целую плеяду карикатурных русских «шпионов и солдат», 1990-е добавили мафиозный акцент, нулевые — киберхакеров и сюжетные шаблоны насилия. И все это активно снималось зарубежными режиссерами! Со временем в картинах появилось: больше быта, мотиваций, конфликтов «система против человека внутри нее». Все чаще герой описывается через цель, цену и выбор, а национальность — лишь слой контекста. Мой практический критерий для сценария простой: если персонажа можно представить без упоминания его национальности, а он все равно остается драматургически интересным — вы вышли из клише и попали в живую историю.

Сомнительный двойник

Режиссер картины «Кремлевский волшебник» Оливье Ассайас открыто признал, что Джуд Лоу «не так уж и похож» на Путина физически, но гримеры поработали над созданием узнаваемых черт — прищур, стиль одежды (черное пальто, желтый галстук), укладка волос. Некоторые зрители отмечают сходство в опубликованных кадрах, другие называют его «пародией».

Первопроходец-имитатор

Александр Скороход стал одним из первых актеров, воплотивших на экране Бориса Ельцина. Наиболее запоминающимся стало его появление в комедии «Полицейская академия 7: Миссия в Москве» (1994), где его Ельцин, лежа в роскошной ванне, по антикварному телефону отдает абсурдное распоряжение о поимке мафиози. Этот эпизод сводил образ главы государства до уровня комической скетчевой фигуры. Скороход, часто появлявшийся в этом амплуа на тематических вечеринках, стал первым профессиональным «имитатором», задавшим узнаваемый, но поверхностный визуальный шаблон персонажа.

Игривая императрица-манипулятор

Эль Фаннинг в сериале «Великая» (2020–2023) представляет совершенно иной, трагикомический и крайне стилизованный подход к русской истории. Екатерина II в ее исполнении — это не историческая реконструкция, а яркая, эксцентричная и амбициозная героиня сатирической сказки. Фаннинг играет юную принцессу, которая проходит путь от наивной идеалистки до жесткой, расчетливой императрицы.

Мистический злодей

Алан Рикман в телефильме «Распутин» 1996 года создал гипнотический и многогранный образ «святого черта». Его Григорий Распутин — это человек-загадка, который своими манипуляциями и мистической властью над императрицей раскачивает устои огромной империи, приближая ее крах.

Сомневающийся революционер

В картине «Ленин. Поезд» (1988) американский актер Бен Кингсли, обладатель «Оскара» за роль Ганди, создал неоднозначный портрет вождя мирового пролетариата. Его Ленин, запертый в пространстве вагона, следующего в Петроград, предстает не иконой, а расчетливым и сомневающимся тактиком.

Аниме-карикатура

Японские аниматоры также не оставили без внимания образ бывшего президента. В сериале «Боец Баки» (2018) Борис Ельцин, легко угадываемый по внешности и манерам, предстает в роли второстепенного персонажа. Это не глубокий политический портрет, а скорее стереотипная карикатура, созданная через призму японского восприятия «русской души».

Символ открытости и провала

Давид Денсик в 2019 году воплотил образ Михаила Горбачева в нашумевшем мини-сериале «Чернобыль». Его генсек предстает перед зрителем не как центральный персонаж драмы, а как ключевой символ эпохи. Это фигура, олицетворяющая политику гласности, приведшую к раскрытию правды о катастрофе, но одновременно — и трагическое лицо системы, чьи изъяны и неповоротливость стали одной из причин масштаба трагедии.

Невербальный код Путина

Несогласие

Сцепленные пальцы перед собой. Внешне может сопровождаться улыбкой, но этот жест — верный признак несогласия.

Взгляд исподлобья

Наклон головы вперед, взгляд направлен из-под нахмуренных бровей. Классический признак сдержанной агрессии, недоверия или критической оценки оппонента. Жест доминирования, призванный продемонстрировать силу и предупреждение.

Щит стола

Упирание ладонями или кулаками в стол, часто с приподнятыми плечами. Мощный невербальный сигнал готовности к атаке или резкому отпору. В момент острых дискуссий превращает стол из барьера в плацдарм для демонстрации силы и уверенности в своей позиции.

Поза стратега

Расслабленная, открытая поза сидя: расправленный корпус, раскинутые в стороны ноги, локти на подлокотниках. Демонстрирует глубинную уверенность, контроль над ситуацией и психологическое доминирование. Открытая поза вопреки напряженной обстановке сигнализирует о полном самообладании и готовности диктовать условия.

Указующий перст

Поднятый вверх указательный палец. Жест абсолютной уверенности, доминирования и бескомпромиссности. Не оставляет пространства для дискуссии, подчеркивая авторитетность и непререкаемость позиции.

Президент РФ Владимир Путин впервые высказался о фильме «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу 3 сентября.

А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что создатели фильма «Кремлевский волшебник» не обращались в Кремль за какими-либо консультациями. Он отметил, что сотрудники Кремля пока не видели ленту до премьеры.