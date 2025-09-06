Расписание выхода второго сезона сериала «Лихие» Юрия Быкова
Уже 11 сентября стартует второй сезон сериала «Лихие» — продолжение криминального шоу от режиссёра Юрия Быкова. Во второй главе истории о России 1990-х Павел и Женя отправляются в Москву, чтобы подстраховать Джема. Поездка в столицу оборачивается для героев настоящим испытанием их профессиональных навыков. Тем временем юный бизнесмен Ильяс сопротивляется криминальным группировкам в Хабаровске.
Во второй сезон проекта войдёт восемь эпизодов — первые две серии можно будет посмотреть в день релиза в онлайн-кинотеатрах Okko и Start. Последующие эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится 30 октября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Лихие» Юрия Быкова
- 1-я серия — 11 сентября;
- 2-я серия — 18 сентября;
- 3-я серия — 25 сентября;
- 4-я серия — 2 октября;
- 5-я серия — 9 октября;
- 6-я серия — 16 октября;
- 7-я серия — 23 октября;
- 8-я серия — 30 октября.