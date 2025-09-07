«Лило и Стич» возглавил рейтинг летних пиратских релизов в России

Лайв-экшн версия мультфильма «Лило и Стич» оказалась самым успешным летним пиратским релизом в России, сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

© nsn.fm

По расчетам, фильм принес кинотеатрам около 700-800 миллионов рублей.

В топ-5 также вошли «Как приручить дракона» (420-480 миллионов рублей), «Minecraft в кино» (300-350 миллионов рублей), «F1» (280-320 миллионов рублей) и «Мир юрского периода: Возрождение» (180-220 миллионов рублей).

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков сообщал «Радиоточке НСН», что кинотеатры не видят конкурентов в онлайн-платформах, выступая скорее за коллаборации. По его словам, продолжает работать модель, когда большой фильм сначала осваивает кассу в прокате, а затем становится доступен по подписке. На всех российских кино-платформах уже запущена онлайн-продажа билетов в кинотеатры.