Семь главных премьер Венецианского кинофестиваля 2025 года

Венеция в этом году подарила и спорные драмы, и громкие провалы, и редкие открытия. От хлёстких комедий до грандиозных готических эпиков и документального кино, заставляющего плакать — в программе оказалось немало фильмов, которые уже называют самыми заметными премьерными событиями. Вот семь картин, о которых уже говорят.

© Mainstyle

«Метод исключения»

Та самая чёрная комедия Пак Чхан Ука, которую режиссёр вынашивал 20 лет. История безработного отца семейства (Ли Бён Хон), который решает устранять конкурентов в борьбе за рабочие места, превращается в дикий аттракцион о капитализме, кризисе климата и страхе перед ИИ. Порой чрезмерно амбициозный, но при этом гипнотически захватывающий фильм, который однозначно может принести Паку «Оскар».

Яркая и очень ожидаемая премьера Netflix от Гильермо дель Торо. Его версия классики Мэри Шелли получилась сентиментальной и роскошной: впечатляющие декорации, дорогая графика, костюмы, похожие на ювелирные изделия. Но главный акцент — актёрская игра. Джейкоб Элорди в роли чудовища настолько тонок и многогранен, что заставляет зрителя то сочувствовать, то ужасаться.

«Взрывное устройство»

Мрачная комедия Гаса Ван Сента о том, как в 70-е в Индианаполисе один разочарованный мужчина (Билл Скарсгард) взял в заложники сына владельца ипотечной компании. В ленте есть и остросюжетные сцены преследований, и ироничные диалоги, и харизматичный диджей в исполнении Колмана Доминго. Фильм балансирует между абсурдом и тревогой, а финал заслужил бурные аплодисменты критиков.

«Марк Софии»

Громкий дебют Софии Копполы, посвящённый её другу и соратнику — Марку Джейкобсу. Фильм собран из фрагментов воспоминаний, архивных видео, MTV-интервью и модных шоу. Нас ждёт лёгкое, ироничное и стильное путешествие по эстетике 90-х и 2000-х.

«Бугония»

Новый фильм Йоргоса Лантимоса, в котором Джесси Племонс играет конспиролога, похитившего фармацевтическую магнатку (Эмма Стоун), считая её инопланетянкой, виновной в гибели пчёл. Безумный сюжет, блестящая операторская работа и фирменный чёрный юмор режиссёра уже сделали фильм настоящей сенсацией.

Музыкальный эксперимент Моны Фаствольд о сектах XVIII века. Аманда Сейфрид в роли харизматичной пророчицы, песни и танцы, переработанные старинные спиричуэлс и амбициозная постановка, снятая всего за месяц. Даже если финал кажется затянутым, первая часть фильма настолько дерзкая и энергичная, что не оставить её без внимания было невозможно.

«Документальный портрет Сеймура Хёрша»

Работа Лоры Пойтрас и Марка Обенхауса о легендарном репортёре Сеймуре Хёрше, разоблачившем резню в Май Лай и пытки в Абу-Грейб. Слишком объёмная, но дотошная и вдохновляющая картина о человеке, который даже в свои годы остаётся одержим правдой и продолжает работать. На премьере журналист сам попросил публику «поубавить восторгов», чем ещё больше заслужил уважение к себе.