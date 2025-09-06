Расписание выхода второго сезона сериала «Универ. Молодые»
Уже 8 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Универ. Молодые». В продолжении студентам из 510-го блока предстоит пройти через схватки с микрокредиторами, сразиться с искусственным интеллектом, а также столкнуться с неожиданными изменениями в составе: теперь в 510-м блоке не четверо, а шестеро студентов.
Во второй сезон шоу войдёт 20 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 18 сентября.
- 1-я серия — 8 сентября;
- 2-я серия — 8 сентября;
- 3-я серия — 8 сентября;
- 4-я серия — 9 сентября;
- 5-я серия — 9 сентября;
- 6-я серия — 9 сентября;
- 7-я серия — 10 сентября;
- 8-я серия — 10 сентября;
- 9-я серия — 10 сентября;
- 10-я серия — 11 сентября;
- 11-я серия — 11 сентября;
- 12-я серия — 11 сентября;
- 13-я серия — 15 сентября;
- 14-я серия — 15 сентября;
- 15-я серия — 16 сентября;
- 16-я серия — 16 сентября;
- 17-я серия — 17 сентября;
- 18-я серия — 17 сентября;
- 19-я серия — 18 сентября;
- 20-я серия — 18 сентября.