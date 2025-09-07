Чем запомнился 82-й Венецианский кинофестиваль

Главный приз достался Джиму Джармушу, но запомнится нынешняя Мостра не этим, передает из Венеции спецкор НСН Марина Латышева.

Американский режиссер Джармуш представлял в Венеции трагикомедию о семейных связях «Отец мать сестра брат» / «Father Mother Sister Brother», в которой Том Уэйтс играет отца Адама Драйвера и Майем Бьялик, а Шарлотта Рэмплинг — мать Кейт Бланшетт и Вики Крипс. И для выдающегося 72-летнего независимого режиссера, автора «Ночи на земле», «Кофе и сигарет» и «Мертвеца», «Золотой Лев» — фактически первая главная фестивальная награда за всю его карьеру.

В основном конкурсе принимал участие фильм тунисской постановщицы Каотер Бен Ханья (на фото выше) «Голос Хинд Раджаб» / «The voice of Hind Rajab». Он основан на трагической истории шестилетней палестинской девочки, которая оказалась в ловушке в Рамалле в обстрелянном израильскими войсками автомобиле. Ее родители погибли, а она ответила на звонок волонтеров, которые попытались спасти ребенка и вывезти ее в больницу, но из-за бюрократических проволочек не успели, она не выжила.

Эта история стала всемирно известной, и в фильме о том, как ребенок говорил с волонтерами по телефону, а они пытались организовать спасательную операцию, использовалась реальная запись их телефонных бесед, настоящий голос девочки. Чтобы привлечь внимание к проекту, в качестве продюсеров к нему подключились Руни Мара, Хоакин Феникс, Брэд Питт, Альфонсо Куарон. После премьеры на Лидо фильм разделил критику — одни считали, что ему необходимо отдать «Льва», другие называли его спекуляцией. До церемонии ходили слухи, что и в жюри тоже раскол, что его президент, американский режиссер Александр Пэйн, резко против фильма, тогда как пятеро из семи членов жюри за него. Одна из членов жюри, бразильская актриса Фернанда Торрес даже в знак протеста собралась уехать из Венеции и проигнорировать церемонию, и вот это был бы скандал. В итоге она осталась. А «Голос Хинд Раджаб» получил «всего лишь» гран-при. Но во время торжественной церемонии после объявления победителей других программ и перед оглашением призеров основного конкурса сделали почти получасовую паузу. Не объясняя причин, заполняя ее неловким конферансом ведущей. Не исключено, что все это время все в жюри все еще не могли прийти к единому мнению.

«Серебряного Льва» за режиссуру вручили американцу Бенни Сэфди за «Крушащую машину», драму о жизни и карьере Марка Керра, бойца смешанных единоборств. В отличии, например, от «Рестлера» Даррена Аронофски с Микки Рурком в главной роли, фильма, который когда-то выиграл Венецианский кинофестиваль, «Крушащая машина» более жизнеутверждающая. Это кино о том, что после поражения и даже после спорта жизнь не заканчивается, надо учиться проигрывать и жить дальше. Это также фактически первая драматическая роль Дуэйна «Скалы» Джонсона, известного широкой публике по боевикам, фильмам-катастрофам и франшизе «Форсаж».

Актерский кубок Вольпи получили китаянка Синь Чжилэй, сыгравшая в драме об ошибках прошлого «Солнце встает над всеми нами»/ «The sun rises on us all» Цань Шанцзюнь, а также итальянская звезда Тони Сервилло, блеснувший в фильме-открытии фестиваля «Помилование» / «La Grazia» Паоло Соррентино. Это драма о пожилом политике, который в основном занят воспоминаниями о покойной жене и ее измене, но должен принимать актуальные политические решения. Премия им. Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе досталась швейцарке Луне Ведлер из «Молчаливого друга» / «Silent Friend» венгерской постановщицы Ильдико Эньеди. Этот же волшебный фильм о дереве, ставшем безмолвным свидетелем разных эпох и разных историй, получил и премию Международной Федерации кинокритики и кинопрессы FIPRESCI.

Награду за сценарий вручили француженке Валери Донзелли за драму «На работе» / «A pied d'oeuvre» о бывшем фотографе, который решил написать роман, а чтобы прокормиться, брался за починку-погрузку и прочие почасовые работы. Спецприз жюри достался знаменитому документалисту Джанфранко Рози за картину «Под облаками» / «Below the clouds» о жизни в окрестностях Везувия.

Ну а премию Луиджи ди Лаурентиса, награду за лучший дебют, вручаемую по итогам всех фестивальных программ, получила Настя Коркия, россиянка, ныне живущая в Европе и показавшая свой первый фильм в параллельной программе Giornate degli Autori (Авторские дни). Ее «Короткое лето» / «Short Summer» - драма о восьмилетней девочке, которая проводит лето в деревне у бабушки с дедушкой и фоном часто слышит по телевизору новости о войне в Чечне. Интересно, что приз аудитории «Авторских дней» получил еще один фильм о ребенке и его восприятии чеченской войны. Это автофикшн «Память» Владлены Санду, переехавшей с семьей в Чечню в 1994 году и вскоре оказавшейся в эпицентре событий. Сейчас она живет в Амстердаме, «Память» - также ее дебют.

Ближе к концу фестиваля вне конкурса показывали и монументальный пятичасовой проект Александра Сокурова «Дневник режиссера», классика мирового кино, которого очень любят в Италии. Фильм представляет собой хронику жизни в СССР с 1957 по 1991 годы. Режиссер методично вспоминает год за годом, разделяя воспоминания цифрами — 1957, 1958,.. Это не личные воспоминания, в основном это именно о том, что происходило в стране. И если в кадре идут пропагандистские зарисовки советской жизни, бесконечные «Голубые огоньки» и надои, и все это под бодрый голос комментатора, то сверху на эти кадры наложены короткие тексты о том, что происходило в мире и в СССР в это время, но с другого ракурса, не с точки зрения пропаганды. От протеста советских диссидентов против вторжения в Чехословакию до битломании. Эта неторопливая почти медитативная хроника с минимальным присутствием в кадре самого Сокурова позволяет заметить, как Советский Союз во второй половине XX века, в постсталинские времена, мог бы сблизиться с миром, но как пропаганда помогала стране отделяться, сепарироваться, жестко замыкаться на себе.

Просмотр такого масштабного фильма - непростое занятие: во время сеансов ровно посередине делали 15-минутный перерыв, обрубая просмотр довольно резко, что смазывало впечатление. И все же пресса (в основном синефильские издания) приняла его хорошо.

Например, фестивальный журнал Ciak in Mostra отмечает, что премьера фильма Сокурова в Венеции — это само по себе событие. Birdmen Magazine называет Сокурова «одним из величайших рассказчиков об абсолютных ценностях и архаичных идентичностях, присущих русской и европейской культуре».

А вот что пишет известный римский журнал о киноискусстве Quinlan: