Энтони Хопкинс вернется к своим корням в фильме «Визит к дедушке»

Энтони Хопкинс сыграет главную роль в фильме «Визит к дедушке» (A Visit To Grandpa’s) - экранизации романа взросления знаменитого валлийского писателя Дилана Томаса. Режиссёрское кресло займет Ди Джей Карузо («Забирая жизни», «Три икса»), недавно снявший Хопкинса в библейском фильме «Дева Мария: Мать Христа».

Фильм расскажет о мальчике, которого отправляют провести лето со своим харизматичным и невероятно эксцентричным дедушкой на отдалённую валлийскую ферму. Ожидая скучных дней и строгих правил, мальчик вместо этого попадает в мир восхитительного хаоса и воображения, где плетутся возмутительные истории и разворачивается мир чудес, воспоминаний и озорства.

Это мощная и невероятно красивая история, которая позволяет мне вернуться к моим валлийским корням, одновременно исследуя удивительное видение и прозу Дилана Томаса, - говорит Хопкинс. - Для меня большая честь вновь сотрудничать с Ди Джеем, с которым у меня глубокая творческая связь.

Съёмки фильма пройдут в Уэльсе весной 2026 года.