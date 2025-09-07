Состоится премьера фильма об адвокатах в блокадном Ленинграде

В День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября этого года, состоится премьерный показ документально-исторического фильма "Блокадная юстиция. Адвокаты". Премьера пройдет сразу в Москве и Санкт-Петербурге.

В Москве показ состоится в кинотеатре "Поклонка" Музея Победы на Поклонной горе в Москве (площадь Победы, д. 3). В Северной столице - в историческом кинозале Санкт-Петербургского филиала РПА Минюста России (Басков переулок, д. 16).

Как сообщили в Федеральной палате адвокатов России, фильм создан в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне при поддержке Министерства юстиции РФ, ФПА РФ.

"В основу сюжета положены документальные истории о мужественной работе ленинградских адвокатов в период блокады города (1941-1944 гг.), воспоминания родственников участников событий, комментарии спикеров", - рассказывают в Федеральной палате адвокатов России.

Спикерами, выступившими в документальном фильме, стали государственные и общественные деятели, представители российской адвокатуры, историки. В том числе министр юстиции России Константин Чуйченко, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, президент ФПА России Светлана Володина, президент Адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов, директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик и другие.

"Кинолента "Блокадная юстиция. Адвокаты" является первой частью планируемой трилогии о работе адвокатов, судей и прокуроров в этот наисложнейший период Великой Отечественной войны", - рассказывают в ФПА.

Автором картины стал почетный адвокат Московской области, член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации Игорь Бушманов. По его словам, премьера фильма это важнейшее событие не только для отечественной адвокатуры и российской юриспруденции, но и для всех неравнодушных сограждан, дружественных зарубежных партнеров, для которых страшный геноцид в период Великой Отечественной войны, Великая Победа советского народа во Второй мировой войне - это важные напоминания о том, что мы должны ценить мир, жизнь каждого на нашем хрупком земном шаре, объединяться против любых проявлений фашизма и радикализма.