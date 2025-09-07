Французский сериал «Десять процентов» получит киносиквел

Французский сериал «Десять процентов» (Dix pour cent) получит продолжение в формате полнометражного фильма. Об этом рассказала в эксклюзивном интервью Deadline создатель сериала, сценаристка Фанни Хереро.

© Постер

Могу сказать, что сценарий готов, - заявила она. - Так что теперь да, он на подходе.

В этом комедийном сериале, премьера которого состоялась в 2015 году, рассказывается о жизни вымышленного парижского актерского агентства ASK. Главные роли исполнили Камиль Коттен, Тибо де Монталамбер, Грегори Монтель, Лилиан Ровер, Фанни Сидни, Лор Калами и Николя Мори, а также в четырех сезона появилось множество приглашенных звезд французского и мирового кино в ролях самих себя: Моника Белуччи, Шарлотта Генсбур, Беатрис Даль, Жан Рено, Сигурни Уивер и др. Шоу получило международную премию «Эмми» в номинации «Лучшая комедия» и стало хитом на французском телевидении, прежде чем привлечь внимание всего мира на Netflix. Локальные версии сериала вышли в таких странах, как Италия, Индия, Канада, Турция и Великобритания. Немецкая версия была анонсирована для Disney+, а Ева Лонгория работает над испаноязычной адаптацией.

Хереро написала сценарии для первых трех сезонов, прежде чем уйти перед четвёртым, последним, показом на France Televisions из-за творческих разногласий. По словам Хереро, самым сложным было собрать весь оригинальный каст, поскольку после успеха «Десяти процентов» актеры стали очень востребованы. Но теперь графики согласованы, и съемки начнутся уже в 2025 году.