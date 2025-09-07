«Декстер: Воскрешение» продолжится: что нужно знать о втором сезоне

Замечательный сериал для фанатов маньяка.

5 сентября завершился первый сезон «Декстер: Воскрешение». Фанаты со скепсисом ждали возвращения легендарного маньяка. Всё же в оригинальном сериале его история завершилась слабо, а в продолжении «Новая кровь» Морган сильно изменился: загнал свою тёмную сторону куда-то глубоко и многовато ныл.

Однако «Воскрешение» исправило многое ошибки и заслужило высокие оценки и рейтинги. Это значит, что Декстер ещё вернётся. Но чего ждать от второго сезона?

«Декстер: Воскрешение»: главное о сериале

Название: «Декстер: Воскрешение» (Dexter: Resurrection).

Режиссёры: Маркос Сига, Моника Реймунд.

Актёры: Майкл С. Холл, Джек Элкотт, Ума Турман и другие.

Дата выхода: 11 июля 2025 года.

Сколько серий: 10 эпизодов.

Жанр: криминал, драма. Страна: США.

«Декстер: Воскрешение»: где смотреть?

Все 10 эпизодов уже вышли на Paramount+. Есть официальные русские субтитры и много неофициальных озвучек.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Paramount.

О чём сериал «Декстер: Воскрешение»?

«Воскрешение» нежелательно смотреть без знания предыстории. Основной сюжет вполне самостоятелен, но талантливо скомбинирован с ностальгией. Возвращаются персонажи из первых сезонов, герой вспоминает былые промахи, а один из ключевых персонажей — Гаррисон, сын Декстера. Лучше понимать обстоятельства, в которых он родился, и развязку его арки в «Новой крови». Сценарист, конечно, вспоминает всё важное во флешбэках, однако этим скорее освежает память, чем заполняет пробелы.

В начале сезона Декстер выходит из комы после злополучного выстрела из «Новой крови» и узнаёт: его сын в Нью-Йорке и сильно напортачил. Поэтому герой отправляется в любимый город Человека-паука и прибирает за Гаррисоном. Заодно ищет новую жертву, копается в себе и даже вступает в клуб серийных убийц. Там все кажутся идеальными кандидатами на место в обтянутой плёнкой комнате.

Особенность «Воскрешения» — в изобилии ярких персонажей и самом Декстере, который не пытается бежать от себя. Герой, наоборот, принимает Тёмного попутчика и говорит: «Я буду собой. Буду тем, кем вы хотите меня видеть». Ну а зритель хотел видеть сурового убийцу убийц, который руководствуется Кодексом и очищает мир от злодеев. Это он и получает.

Чем завершился первый сезон «Декстер: Воскрешение»?

На протяжении сезона Декстер успешно мирился с сыном, бегал от давнего друга Анхеля Батисты и выкашивал психопатов из клуба серийных убийц. Такой клуб собрали миллиардер Леон Прейтер, сыгранный Питером Динклэйджем, и его верная помощница Чарли в исполнении Умы Турман. Прейтер был помешан на маньяках, коллекционировал их трофеи и щедро платил за общение. Декстер представился другим садистом, проник на собрания и завоевал доверие мецената. Так и устранял его любимцев.

В финале из-за промаха Батисты миллиардер выяснил: его новый фаворит — Декстер Морган, он же Мясник из Бэй-Харбор. Тогда Прейтер привязал Батисту к столу и велел Декстеру убить старого друга. В обмен Морган получил бы безлимитный доступ к маньякам со всего света и устранил бы их. Однако убивать Батисту — не по Кодексу. Поэтому Декстер освободил его. Увы, товарищ всё равно погиб от пули Прейтера, а герой оказался заперт в хранилище-музее с трофеями разных маньяков.

Благодаря доверию миллиардера и его рассказам о прошлом Декстер выяснил пароль от музея. Гаррисон как раз проник в здание под прикрытием официанта и освободил отца. Проблемой была Чарли, но Морган убедил её отступить. Прейтер шантажировал Чарли, следил за ней и записывал все преступления. В итоге Чарли ушла от начальника: он мог бы раздавить героиню Умы Турман, однако в этом случае и она уничтожила бы богача, так как слишком многое знала.

В финале Прейтер схватил Гаррисона. К счастью, у юноши был шприц со снотворным. В результате миллиардер оказался на столе, молил Декстера о пощаде и сулил богатства. Однако всё равно получил нож в сердце. Затем Декстер расфасовал тело Прейтера по пакетам и выбросил их в воду. Но перед этим поднял тревогу и заманил полицию в музей. Там детектив Уоллес выяснила личность Нью-Йоркского потрошителя. Это маньяк, за которым она гонялась всю жизнь.

В финале Декстер плывёт на яхте покойного богача и окончательно принимает себя. Он больше не будет душить Тёмного попутчика. Он продолжит очищать мир от безумцев.

Чего ждать от второго сезона «Декстер: Воскрешение»?

Ещё в августе 2025-го Paramount продлила «Воскрешение» на второй сезон, над сценарием уже ведётся работа. Ожидается, что продолжение выйдет в середине 2026-го.

О чём оно будет? Вариантов много. Рапунцель, важный маньяк из клуба Прейтера, всё-таки уцелел, уехав в другой город. Вероятно, Декстер отыщет его и накажет. Арка Нью-Йоркского потрошителя тоже только началась. Детектив Уоллес теперь знает его имя и возобновит поиски. Наверняка обратится за помощью к Декстеру, ведь тот сдвинул расследование, указав на правильное орудие убийства. Вот только этот психопат опасен и точно доставит много неудобств как полиции, так и Мяснику из Бэй-Харбора.

Арка Гаррисона тоже, без сомнений, продолжится. Стало ясно, что юноше не стать новым Декстером, он слишком добр и справедлив. Поэтому Гаррисон пойдёт учиться на копа, продолжит роман с очаровательной блондинкой и, быть может, попадёт на прицел потрошителя. Что, если маньяк убьёт его возлюбленную?

Главный вопрос: останется ли в сериале Чарли? С одной стороны, её арка завершена, девушка получила свободу. С другой – героиня Умы Турман слишком запоминающаяся, чтобы просто забыть о ней. Если у Турман найдётся время в расписании, хотелось бы снова увидеть её в сериале.