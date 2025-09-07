Когда выйдет четвертый сезон «Ведьмака»

Издание Redanian Intelligence опубликовало новый материал, посвящённый сериалу «Ведьмак» от Netflix. По данным журналистов, четвёртый сезон фэнтези-шоу выйдет уже в 2025 году, несмотря на отсутствие внятной рекламной кампании.

В издании отмечают, что сейчас Netflix метит в 30 октября — в этот день у стриминга нет крупных релизов. Все эпизоды четвёртого сезона выйдут в один день вместо разделения на две части, как было с третьим сезоном. При этом онлайн-кинотеатр также не отказался от спин-оффа «Крысы» про банду, куда входила Цири. Проект стал спецвыпуском по вселенной, который выпустят позже в этом году.

Съёмки четвёртого сезона «Ведьмака» завершились прошлой осенью — с тех пор стриминг показал лишь небольшой тизер с Лиамом Хемсвортом. Возможно, рекламная кампания продолжения шоу стартует в ближайшее время.