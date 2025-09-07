Названы триумфаторы первого вечера вручения «Эмми»

Первая часть церемонии вручения американской телевизионной премии «Эмми» (Creative Arts Emmy Awards) состоялась 6 сентября 2025 года в кинотеатре Peacock в Лос-Анджелесе. Лидером по числу наград первой волны стал комедийный сериал «Киностудия», отмеченный за костюмы, дизайн, операторскую работу, кастинг и актерскую игру приглашенной звезды - Брайана Крэнстона. Всего проект получил девять «Эмми», восемь – «Пингвин», шесть – «Разделение», по четыре - «Любовь, смерть и роботы», «Андор» и «Аркейн».

© Кадр из фильма

Наконец-то стала обладательницей телевизионной премии Бейонсе, после восьми предыдущих номинаций. Она и её команда выиграли в категории «Выдающиеся костюмы для варьете, документального или реалити-шоу» за «Beyonce Bowl».

Джули Эндрюс также наконец-то получила награду в номинации «выдающееся закадровое озвучивание» за озвучку Леди Уистлдаун в сериале «Бриджертоны», после трёх предыдущих номинаций. Это её третья «Эмми» в целом.

В актерских номинациях отмечены Шон Хэтоси («Больница Питта»), Джулианна Николсон («Хитрости»), Мерретт Уивер («Разделение»).

Церемония вручения премии «Эмми» в области креативного искусства продолжится в 7 сентября, и будут вручены ещё 49 статуэток в категориях «Лучший сценарий», «Лучший актёрский состав», «Лучший грим», «Лучший монтаж» и др.

Церемония вручения премии «Эмми» в области креативного искусства не будет транслироваться в прямом эфире, но её покажут на канале FXX в субботу, 13 сентября, накануне прайм-тайм церемонии вручения премии «Эмми». Церемония также будет доступна для просмотра на Hulu до 7 октября.