Какие фильмы и сериалы уже можно посмотреть в Сети

Влюблённая девушка пытается принудить парня к серьёзным отношениям, три подруги строят своё личное счастье под хиты 2000-х, мать устраивает будущее сына-инвалида, а бизнесмен из Москвы приобретает убыточные виноградники. Смотрим первую сентябрьскую киноподборку.

© кадр из фильма «О, привет!»

Москва слезам не верит. Всё только начинается (16+)

Режиссёр: Жора Крыжовников, Ольга Долматовская

Время: 8 серий по 48 минут

О чём сериал. Что вы знаете о 2000-х? Блёстки, джинсы с низкой талией, топ "Титаник" и "Дрянные девчонки" (18+) с Линдси Лохан? Именно в это безбашенное время зрителя забрасывает новый сериал. Ксюша (Тина Стойилкович и Марина Александрова) сбегает от жестокости мужа в Москву с пятилетним сыном. У неё нет ни денег, ни связей. Зато она быстро находит себе новых подруг: прилежную студентку мединститута Олю (Юлия Топольницкая и Анастасия Талызина) и тусовщицу Машу (Мария Камова и Валерия Астапова), которая мечтает выйти замуж и уехать за границу. Здесь девушки будут любить, страдать, терпеть неудачи и подниматься с колен. А спустя 20 лет жизнь подкидывает им новый шанс на счастье.

Что интересного. Сериал-мюзикл снят по мотивам оскароносного фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (18+) с Верой Алентовой в главной роли. Работу этого года уже называют главной премьерой года, а работала над ним семейная пара - самый модный российский режиссёр Жора Крыжовников и режиссёр, продюсер и актриса Ольга Долматовская. Создатели сериала уверяют: искать полного сходства с картиной Меньшова не стоит, она послужила лишь источником вдохновения. Кстати, новый проект собрал целую россыпь звёздных артистов: в съёмках сериала приняли участие, Милош Бикович, Фёдор Бондарчук, Антон Васильев. А также в проекте снялись актёры другого нашумевшего сериала Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) - Иван Янковский, Анастасия Красовская, Рузиль Минекаев, Слава Копейкин.

Кому не понравится. Тем, кто изначально настроен скептически к сериалу Крыжовникова, потому что очень любит советский фильм "Москва слезам не верит".

Моя мама - волшебница (18+)

Режиссёр: Кен Скотт

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.1

Время: 1 час 42 минуты

О чём фильм. Начало 60-х годов. В многодетной парижской семье рождается мальчик с дефектом стопы Роланд (Джонатан Коэн - взрослый Ролан). Врачи говорят, что он никогда не сможет ходить, однако его мать Эстер (Лейла Бехти) не намерена сдаваться так быстро. Она, как и любая мама, хочет, чтобы её ребёнок жил полной жизнью. И она не нашла другого способа, как положить на алтарь его благополучия всё своё время. Эстер самоотверженно искала для сына лучших врачей, боролась с учителями школы, чтобы её сын учился, как все, и вдохновляла Роланда идти за своей мечтой. Но часто дети вырастают и забывают, на какие жертвы пошли родители ради их счастья.

Что интересного. Франко-канадскую комедийную драму сняли по биографическому роману Роланда Переса - французского адвоката и телеведущего. В фильме роль Роланда играют сразу четыре актёра разного возраста. А ещё в роли самой себя в картине снялась певица Сильви Вартан, поклонницей которой являлась мать главного героя. Фильм рассказывает не только о силе родительской любви, но и поднимает проблему материнской гиперопеки.

Кому не понравится. Тем, кто пока не знает, как определить, где заканчивается всесильная материнская любовь и забота и начинается помешательство. В таком случае вам может быть непонятно отношение Роланда к своей маме во взрослой жизни. А ещё тем, кто считает, что мать обязана посвящать всю свою жизнь ребёнку и жить только ради него.

Виноград (16+

Режиссёр: Владимир Щегольков

Время: 6 серий по 45 минут

О чём сериал. У московского бизнесмена Егора (Павел Прилучный) есть всё: статус, друзья, красавица-жена и любимый сын. И всё это было бы невозможно, если бы тесть (Сергей Газаров) Егора не взял его под своё крыло. Но в какой-то момент мужчине захотелось острых ощущений, и он заводит интрижку со стажёркой. И в один миг Егор теряет всё. Однако судьба с ним ещё на этом не закончила: мужчина становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе - тут он и сбегает от навалившихся проблем. Здесь он старается начать всё заново и выбрать: пойти навстречу новой любви или покаяться в ошибках прошлого и вернуть свою семью.

Что интересного. Большая часть съёмок сериала, как это часто бывает в российском кинематографе, развернулась на юге страны: ландшафты Геленджика и Анапы, по признанию режиссёра Владимира Щеголькова, стали не просто фоном, а даже соавторами сюжета. В сценарий он вплетал личные воспоминания об этом месте. Кстати, режиссёр сериал - страстный любитель гольфа. И он отдал дань своей привязанности в проекте: Павлу Прилучному пришлось поднатореть в этом виде спорта и походить с клюшкой на съёмочной площадке.

Кому не понравится. Если вы устали от мелодрам про циников, которые в начале фильма считают, что им должны в ноги кланяться, а к финалу они становятся принцами, то этот сериал не для вас. Почему? Не сможете сдержать сарказм.

О, привет! (16+)

Режиссёр: Софи Брукс

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.2

Время: 1 час 35 минут

О чём фильм. Айрис (Молли Гордон) и Айзек (Логан Лерман) вместе уже четыре месяца, и пара решает устроить романтический отдых на двоих в загородном доме. Айрис считает, что наконец нашла свою вторую половинку, но Айзек сообщает, что не хочет серьёзных отношений. И делает это в самый неподходящий момент - пристёгнутый наручниками к кровати. Тут в арендованный домик начинают заявляться друзья и соседи пары, что усугубляет и без того накалённую обстановку. Ведь освобождать Айзека Айрис не торопится.

Что интересно. Ироничная комедия с элементами триллера. Режиссёру Софи Брукс и сценаристке Милли Гордон захотелось создать историю, где раскрываются страхи женщин и мужчин, связанные с отношениями. Девушки рассказывают, до какой степени безумия и жестокости по отношению к любимому человеку может довести страх быть отвергнутым, обманутыми, а также боязнь довериться. Производство фильма заняло девять лет. А Молли Гордон и Софи Брукс писали сценарий, когда сами страдали от разрыва отношений.

Кому не понравится. Тем, кто не готов задуматься над серьёзностью своих намерений в отношениях с любимым человеком и посмотреть в лицо своим страхам.