Расписание выхода 13-го сезона мультсериала «Футурама»
Уже 16 сентября состоится премьера 13-го сезона мультсериала «Футурама». Продолжение культового проекта расскажет, как робот Бендер начнёт сходить с ума, а главный герой Фрай встретится с парнем, который будет с ним конкурировать за любовь Лилы.
Всего в продолжение войдёт 10 эпизодов — они будут доступны в день премьеры в онлайн-кинотеатре Hulu. Тем временем авторы уже работают над 14-м сезоном.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 16 сентября
- 2-я серия 16 сентября
- 3-я серия 16 сентября
- 4-я серия 16 сентября
- 5-я серия 16 сентября
- 6-я серия 16 сентября
- 7-я серия 16 сентября
- 8-я серия 16 сентября
- 9-я серия 16 сентября
- 10-я серия 16 сентября