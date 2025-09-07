Расписание выхода 13-го сезона мультсериала «Футурама»

Уже 16 сентября состоится премьера 13-го сезона мультсериала «Футурама». Продолжение культового проекта расскажет, как робот Бендер начнёт сходить с ума, а главный герой Фрай встретится с парнем, который будет с ним конкурировать за любовь Лилы.

Всего в продолжение войдёт 10 эпизодов — они будут доступны в день премьеры в онлайн-кинотеатре Hulu. Тем временем авторы уже работают над 14-м сезоном.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 16 сентября
  • 2-я серия 16 сентября
  • 3-я серия 16 сентября
  • 4-я серия 16 сентября
  • 5-я серия 16 сентября
  • 6-я серия 16 сентября
  • 7-я серия 16 сентября
  • 8-я серия 16 сентября
  • 9-я серия 16 сентября
  • 10-я серия 16 сентября