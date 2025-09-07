Рецензия на сериал «Хирург»

Итак, вы решили продать свою почку. Как это сделать? Нет ничего проще. Отправляйтесь в ближайшее гетто нелегальных мигрантов (ну, туда, где еще торгуют овощами, разводят овец и устраивают подпольные бои без правил, вы знаете), подойдите к первому попавшемуся гостю из Средней Азии и прямо спросите: где тут органы на продажу принимают? Вас сразу куда надо проводят, чаем вкусным с клофелином напоят и отдадут в руки компетентных специалистов, которые ненужную вам внутренность пересадят какому-нибудь обеспеченному человеку. Есть, правда, вероятность, что вместо операционной вас в подпольный бордель отвезут. Но такое случается вроде бы нечасто. И, наверное, не по злому умыслу, а по недоразумению.

© кадр из сериала «Хирург»

Как-то так, если верить сериалу "Хирург", устроен черный рынок органов у нас в стране. Система, как видим, не без изъянов, мягко говоря. Оттого верить сериалу "Хирург" трудно. Многое в нем выглядит фальшиво, неправдоподобно. В том числе игра некоторых артистов на ролях второго-третьего плана. Но не будем тыкать пальцем ни в кого и на неправдоподобности зацикливаться. Потому что если все же постараться от этого абстрагироваться и закрыть глаза на некоторые художественные допущения (назовем это так), то мы получим вполне себе недурной криминальный триллер. Который начинается как ремейк "Беглеца" с Харрисоном Фордом. А кто не любит "Беглеца" с Харрисоном Фордом? Все любят.

Означенный фильм Эндрю Дэвиса тоже ведь, кстати, был ремейком. А потом Егор Кончаловский снял ремейк этого ремейка с Евгением Мироновым и Алексеем Серебряковым. В свою очередь, "Хирург" - это уже, можно сказать, очередное переосмысление классического сюжета. Переосмысление весьма радикальное, хотя стартовый расклад тот же: талантливого доктора подставляют, сажают за убийство, которого он не совершал, тот из тюрьмы сбегает и устремляется мстить злодеям, разоблачать их преступные схемы и тем самым доказывать собственную невиновность. Вместо Харрисона Форда и Евгения Миронова - Сергей Гилев, прекрасный в ничуть не меньшей степени, чем вышеназванные заслуженные деятели.

Герой его, однако, вовсе не однозначно положительный, а как минимум противоречивый. В каких-то моментах и вовсе кроме как оскорбительными крепкими словами его не охарактеризуешь. Сволочь, одним словом. Впрочем, моменты эти приходятся в основном на сцены флэшбэков. Стало быть, пребывание в исправительном учреждении, даже сравнительно недолгое, в некотором смысле пошло ему на пользу. Правда, ближе к концу сезона уже обратная динамика наблюдается, причем стремительная. Как бы то ни было, авторы "Хирурга" решили историей о мести отдельно взятого врача негодяям не ограничиваться, а использовать ее в качестве центрового элемента в композиции из множества разных других историй, друг с другом хитро переплетенных.

Скажем, немногим менее важный персонаж - у обворожительной Марины Ворожищевой. Ей и целый отдельный эпизод выделили, и два любовных интереса на выбор предоставили. Пускай выбор тот и иллюзорный: ну какая уважающая себя девушка предпочтет беглому зеку, за которым охотятся полиция и мафия, обычного скучного научного сотрудника? Конечно же, она чуть не с первого взгляда влюбится без памяти в беглого зека, чью предыдущую даму сердца, к слову, настигла внезапная насильственная смерть, и пойдет за ним в огонь и в воду (а также в бордель, на операционный стол и куда угодно). И это, если что, никак не относится к тем вещам, которые в сериале "Хирург" выглядят неправдоподобно. За что следует благодарить в том числе обворожительную Марину Ворожищеву.

Меж тем есть подозрение, что на самом деле тема подпольной трансплантологии была авторами "Хирурга" взята лишь как повод нагородить всякой яркой при всей своей неубедительности фактуры и импортных штампов. Чтобы под шумок, прикрывшись захватывающим, грамотно оформленным развлечением, тихо, но внятно артикулировать иные, действительно насущные темы. В частности, тема засилья нелегальных мигрантов и этнической преступности через весь сезон отчетливо красной нитью проходит. А в уста персонажа Чингиза Гараева - еще одного мстителя, но второстепенного и сугубо благородного, - вложен монолог, в котором проговаривается, кто такие в большинстве своем эти мигранты и откуда этническая преступность, собственно, берется. Монолог не слишком длинный, вполне лаконичный, но, признаться, редко где еще в наше время услышишь столь взвешенную - пускай и, допустим, небесспорную - позицию по означенному вопросу.