Озвучены обстоятельства смерти гранд-мастера фантастики Василия Головачева

Советский и российский писатель-фантаст Василий Головачев скончался 7 сентября в возрасте 77 лет от обширного инсульта.

Как сообщила ТАСС вдова писателя Зоя Головачева, его здоровье резко ухудшилось за последнюю неделю: после вызова платного кардиолога, который обнаружил критические показатели анализов, Головачева госпитализировали и назначили мощные препараты, но осложнения на почки и сосудистая система привели к трагическому исходу.

Смерть наступила в реанимационном отделении, куда писатель был помещен после обострения хронических заболеваний.

Василий Головачев, автор более 60 культовых романов, включая «Реликт», «Черный человек» и цикл «Запрещенная реальность», оставил значительное наследие в отечественной фантастике. Его произведения, изданные многомиллионными тиражами и переведенные на десятки языков, сформировали целую эпоху в жанре.

Премия «Аэлита» 2004 года стала признанием его вклада в литературу. Уход писателя стал потерей для культурного сообщества России.

