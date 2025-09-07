Испорченный фильм «Великолепие Амберсонов» исправят с помощью ИИ

Воссоздать утраченные 43 минуты фильма Орсона Уэллса «Великолепие Амберсонов» (The Magnificent Ambersons) собирается компания Showrunner, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта и поддерживаемая Amazon. Их цель проверить способность машины монтировать, переписывать и перерабатывать уже снятый фильм.

© кадр из фильма «Великолепие Амберсонов»

«ИнтерМедиа» напоминает, что завершенный фильм Уэллса 1942 года, являющийся продолжением «Гражданина Кейна», был утерян после того, как руководство студии RKO Radio Pictures проигнорировало его замечания и, воспользовавшись отъездом режиссера в Европу, вырезало большой фрагмент и изменило концовку на хэппи-энд, которого Орсон не планировал. При этом плёнка с отснятым материалом была уничтожена, чтобы освободить место в архиве и переплавки нитратной пленки для военных нужд.

Среди поклонников фильма утерянная оригинальная версия фильма получила статус некоего «Священного Грааля». Некоторые высокопоставленные голливудские личности искали материал в архивах Paramount Studios (они включали в себя, в частности, архивы RKO Radio Pictures), да и по всему Лос-Анджелесу. Поисками занимались, в частности, Питер Богданович, Фрэнсис Форд Коппола, Генри Джеглом и Уильям Фридкин (он искал дольше всех, тем более что был женат на руководителе студии Paramount Pictures Шерри Лансинг). В 2018 году поиски успехом так и не увенчались.

Предстоящая версия «Великолепия Эмберсонов» не будет предназначена для коммерческого использования, и Showrunner не лицензировала права на него у Warner Bros. Discovery. Вместо этого Showrunner рассчитывает потратить два года на реконструкцию, стремясь создать алгоритм, который сможет выполнить весь процесс за один день.

Генеральный директор Эдвард Сатачи представляет Showrunner как «Netflix искусственного интеллекта», способный создавать уникальные эпизоды сериалов, используя всего несколько слов в качестве подсказок.